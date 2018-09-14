180位美院听障学生陕历博里度过开学第一课

陕历博壁画馆迎来一群特殊游客。
西部网讯（记者 刘璞华 通讯员 魏薇）在手语老师的帮助下，西安美术学院特殊教育艺术学院大一新生杨萍和她的同学们，在陕西历史博物馆中与古代文明亲密接触，共同度过了有意义的大学第一课。
特别是在陕西历史博物馆壁画展厅里，杨萍第一次见到了真正的唐代壁画，唐代画家在画面中的虚实表现技巧，意境表现手法，线条绘画能力都让她惊讶不已。“看到了这些珍贵的壁画，好像跟唐代艺术家的心也拉近了。我在西安上的大学第一课，真是太让人难忘了。”
为了让杨萍和她的同学们也能享受专业讲解，博物馆派出了最好的讲解员与学校的手语老师搭档，为他们悉心讲解唐墓壁画的历史背景。讲解员也根据这些特殊客人的专业背景，着重从唐墓壁画的艺术造诣和表现手法上做了侧重讲解。讲解员讲一句，手语老师就为他们翻译一句，整个参观过程比普通游客要慢很多，但每一位听障大学生都聚精会神的盯着手语老师。在唐代艺术家留下的绘画珍品面前，这些刚刚进入专业艺术院校进行美术专业学习的学生们，仿佛推开了一扇新的大门。他们与历史、文化及艺术进行了一场特殊的交流与对话，近距离感受了唐代艺术文化之美。
这项活动是继2017年“全国助残日”后美院特殊学生再次走进陕历博参观实践，也是陕西历史博物馆保障残疾人平等参与社会生活，共享社会物质文化成果的实际行动。作为陕西对外窗口单位，未来陕历博还将继续弘扬中华民族扶弱助残传统美德，不懈助力特殊教育事业发展。
编辑： 钟莹
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