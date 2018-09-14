4名陕西科普使者走进贫困县 把科普大餐带到学生身边

陕西科普使者走进贫困县开展公益活动。

西部网讯（记者 李卓然）9月11日至9月14日，4名陕西科普使者深入秦巴山腹地的贫困县区，走进安康市汉滨区谭坝镇松坝九年制学校、汉滨区东坝小学和汉中市镇巴县泾洋小学，为当地的孩子们带去了一场集知识与趣味为一体的科普大餐。

陕西省自然博物馆资深科普老师蔡殷用生动的讲解带领孩子们走入神奇的大秦岭。

中国地震局第二监测中心的鲁宇用现场教授、演练的方式教会孩子们如何沉着冷静的避震避险。

陕西省自然博物馆资深科普老师蔡殷用生动的语言配以精美的动植物标本，带领孩子们走入神奇的大秦岭；中国地震局第二监测中心的鲁宇老师凭借多年的地震监测经验，用现场教授、演练的方式教会孩子们如何沉着冷静的避震避险；渭南市气象科普教育基地的马力薇用简单有趣的语言告诉孩子们如何了解气象用语、懂得雷雨天躲避；陕西自然博物馆的王亚锋老师用一个个体验感十足的实验，让孩子们明白空气流动的秘密。

让孩子们懂得多方面科学知识，这是陕西省科普使者进校园的初衷，在有限的时间内感受多时空的世界。每个活动现场，孩子们热情高涨，对老师们的讲述反响热烈，掌声、欢呼声连连不断。

渭南市气象科普教育基地的马力薇用简单有趣的语言告诉孩子们如何了解气象用语、懂得雷雨天躲避。

陕西自然博物馆的王亚锋老师用一个个体验感十足的实验，让孩子们明白空气流动的秘密。

据了解，陕西省科普使者从陕西省科普讲解大赛选出，大赛由陕西省科学技术厅和陕西省科学技术协会共同合办，迄今已举办四届，共评选出科普使者400余人。自2016年起，陕西省科技资源统筹中心充分挖掘陕西省科普讲解大赛的优秀科普资源，将贴近中小学生成长的科学教育资源整合编排，陆续带领众多陕西优秀的科普使者走进全省中小学，以公益的形式为孩子们带去科学知识，激发孩子们学科学、爱科学的兴趣。

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