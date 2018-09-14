57名外国医药官员和专家到西安调研 航天企业办医引关注

参加此次研修班的发展中国家卫生官员、医疗专家实地参观访问西安航天总医院。贾真珍 摄

西部网讯（记者 刘望 通讯员 任倩）今天（9月14日）上午，由商务部国际商务官员研修学院、中国国际医药卫生有限公司承办的“2018年发展中国家免疫规划与疫苗合作官员研修班”暨“2018年非洲法语国家医药质量管理研修班”首次来到西安，埃及、牙买加、缅甸、南非、瓦努阿图、泰国等18个国家的医疗卫生部门官员及当地医疗专家共计57人访问调研了航天科技集团公司第六研究院下属的西安航天弘发实业有限公司。

航天六院纪委书记王晓君介绍说，近年来，航天六院在做好“三保三抓”和军品科研任务的同时，将紧密契合国家“一带一路”倡议，深入推进航天技术应用产业和航天服务业，与国药国际在医疗健康、教育培训等领域进行多方紧密合作，做好国家“一带一路”倡议的践行者。

近年来，航天六院航天弘发公司在海外医疗等国际化业务取得了良好成效。六院航天弘发公司副总经理、西安航天总医院院长卢振志向研修班人员介绍了医院的基本情况、优势学科以及人才队伍建设等方面的情况，并带领参加此次研修班的发展中国家卫生官员、医疗专家实地参观访问了西安航天总医院。

中国国际医药卫生有限公司党委副书记杨永戈表示，西安航天总医院作为承接航天医疗服务的医院，有着航天医学研究与医疗服务双重特色，也是中国企业办医疗机构的代表。此次参观调研可以让国际友人了解我国多元化办医的医疗服务形态，为他们提供医疗行业相关经验借鉴。

来自塞内加尔的萨科·马马杜表示：“中国在医疗领域与非洲开展了非常多的合作。中国的医学技术水平比非洲国家发达，此次参观交流内容充实，收获很大，不仅学习到了中国医疗健康方面的工作经验,更加深了对中国的认识。”

据了解，此次调研活动为来访涉及的非洲、北美洲、大洋洲、东南亚国家卫生官员及医疗专家搭建交流沟通的平台，增强发展中国家卫生官员、医疗专家对中国医院的发展状况、技术水平、诊疗流程、免疫规划与应用以及药品不良反应和控制等方面的了解，为他们在本国医疗健康领域的相关工作提供借鉴和帮助，进一步加强业务交流，实现共赢发展。

编辑： 刘望