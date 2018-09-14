西安将严打“黑摩的” 行人非机动车上桥下隧要受罚

西安交警对超标摩托车进行检查。

西部网讯（记者 刘望）记者从西安市交警支队了解到，9月14日起到12月31日，西安交警将强化行人、非机动车违法行为及两三轮车非法载客及两三轮电动车交通违法行为整治工作。普通家用两三轮车电动摩托车不受影响，但不得走高架桥或进入隧道。

针对行人、非机动车闯红灯、逆行、走机动车道、上高架桥及走下穿隧道等禁止通行区域、两三轮车非法载客营运等交通违法行为。西安市交警支队将结合《西安市文明行为促进条例》加大行人、非机动车、两三轮车交通违法行为查处力度。

各交警大队将强化行人非机动车、两三轮聚堆及非法载客的查处工作，全面禁绝三环内两三轮车聚堆、非法载客现象。铁骑警力将对聚堆揽客等交通乱象及时驱赶，必要时将进行查扣。

各交警大队将在辖区重点路段从严查处电动两轮、三轮车非法载客等违法行为，对两、三轮车从事非法营运的一律查扣，一律上限处罚；对暂扣的两、三轮车，逐一进行比对，经鉴定为机动车的，按照机动车违法进行处理；对驾驶超标电动车，驾驶资格不相符的驾驶人，一律予以拘留。

交警部门在全市范围内全力加强对行人、非机动车上高架桥及走下穿隧道的违法行为，在全市范围内确定10个检查点，相关大队成立专项整治小组全天候针对行人、非机动车上高架桥及走下穿隧道的违法行为进行集中治理。

编辑： 刘望