西安市工商局组织召开“两最佳一增长”工作表彰大会。
西部网讯（记者 张琪）随着全市新登记各类市场主体已超31万户，9月14日上午，西安市工商局组织召开了全市工商和市场监管部门“推行最佳工商服务、打造最佳营商环境，促进市场主体快速增长”工作表彰大会。对今年以来全市工商和市场监管部门在“两最佳一增长”工作中表现突出的最优工商分局、最优局处长、最佳科所长、最美工商干部进行了表彰，并对接下来继续开展好“两最佳一增长”工作进行再部署、再动员、再提升。
西安市副市长董劲威、市政府副秘书长肖争光出席会议。市工商局领导班子成员，各工商分局、各区县市场监管局领导班子成员，市工商局机关各处室、各直属单位副处以上领导干部，各工商分局、各区县市场监管局科、所、队负责人共计400余人参加了大会。
会上，西安市副市长董劲威，充分肯定了全市工商系统和市场监管部门在“两最佳一增长”工作中取得的显著成绩，并鼓励全市工商和市场监管系统继续鼓足干劲，持续打造最佳营商环境，进一步深化商事制度改革，认真做好事中事后监管等工作，努力在全市追赶超越中做出更大贡献。
2018年以来，全市工商和市场监管系统紧紧围绕市委、市政府工作部署，以打造“三化五最”最佳营商环境为目标，以“两最佳一增长”工作为抓手，全面打造“全国最优、最快、最好”的“西安工商品牌”，全市市场主体持续保持“井喷”增长，为西安加快国家中心城市建设做出了积极贡献。截止9月13日，全市新登记各类市场主体313920户，市场主体增速领跑全国副省级城市。会上表彰的3个最优工商分局、10名最优局处长、10名最佳科所长、10名最美工商干部，在“两最佳一增长”工作中，积极践行以人民为中心的服务理念，为全市市场主体快速发展，打造最佳营商环境做出了突出贡献。
会上，西安市工商局党委书记、局长陈吉利指出，接下来全市工商和市场监管部门将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续深入学习贯彻党的十九大精神，以机构改革为契机，以“两最佳一增长”为主线，突出“一网通办” “一窗受理”、压缩企业开办时间、“证照分离”改革、“双随机、一公开”监管和市场秩序整治和等重点工作，持之以恒打造最佳市场准入环境、最佳市场竞争环境、最佳市场消费环境、最佳市场发展环境，争做新时代大西安最佳营商环境排头兵，为大西安加快国家中心城市建设，推动高质量发展积极贡献工商力量。
编辑： 高政超
娱乐据介绍，由中央广播电视总台推出的《首届中国相声小品大赛》，由秦新民担任总导演，赵越担任小品组导演，宋飞担任相声组导演。09-14
娱乐单田芳先生一生钟情评书事业，2000年罹患胃癌接受手术后，仍毅然继续创作并录制了后续的20余部电视和广播评书作品。09-14
娱乐邀请主持人鲁豫一起感受了他的日常生活：坐地铁、乘轮渡、逛菜市场，以及自己最喜爱的健身运动——爬山。09-14
娱乐对于未来，苗苗并没有过多的规划与想法，她只希望脚踏实地地走好每一步，在将来能够创作出一个个更好的角色。09-13
娱乐据悉，电视剧《橙红年代》将于9月17日正式开播，每晚19:30东方卫视东方剧场，浙江卫视中国蓝剧场，腾讯视频、优酷、爱奇艺同步播出。09-13
娱乐吴磊北电军训表现优异进示范班，宋祖儿变“女神枪手”军装英气。09-13
娱乐主唱刘宇宁从小就有歌手梦，他说不管是老街的小舞台，还是音乐节目的大舞台，他的初09-12
娱乐与她同行游玩的还有王源，两个人与园中的卡通人物摆出多种造型俏皮合影，看起来非常开心。09-12
娱乐安室奈美惠9月15日即将在日本冲绳举办引退前夜祭活动，蔡依林确认出席同台。09-12
娱乐9月8日，获得金鹿奖最佳故事片奖的《红海行动》剧组代表、《我不是药神》剧组代表在颁奖仪式上。09-10
娱乐张钧甯第二次受Tom Ford官方邀请，观看品牌2019春夏大秀。张钧甯当晚微卷长发披肩，散发女性成熟魅力，身穿黑色连体套装。张钧甯无论是平日活动造型，还是私服搭09-10
娱乐这些年大道公司坚守舞台，举办喜剧培训班，陈佩斯说他并不仅仅为了所谓的“陈家班”，而是为了喜剧。09-10