西安市工商局组织召开“两最佳一增长”工作表彰大会。

西部网讯（记者 张琪）随着全市新登记各类市场主体已超31万户，9月14日上午，西安市工商局组织召开了全市工商和市场监管部门“推行最佳工商服务、打造最佳营商环境，促进市场主体快速增长”工作表彰大会。对今年以来全市工商和市场监管部门在“两最佳一增长”工作中表现突出的最优工商分局、最优局处长、最佳科所长、最美工商干部进行了表彰，并对接下来继续开展好“两最佳一增长”工作进行再部署、再动员、再提升。

西安市副市长董劲威、市政府副秘书长肖争光出席会议。市工商局领导班子成员，各工商分局、各区县市场监管局领导班子成员，市工商局机关各处室、各直属单位副处以上领导干部，各工商分局、各区县市场监管局科、所、队负责人共计400余人参加了大会。

会上，西安市副市长董劲威，充分肯定了全市工商系统和市场监管部门在“两最佳一增长”工作中取得的显著成绩，并鼓励全市工商和市场监管系统继续鼓足干劲，持续打造最佳营商环境，进一步深化商事制度改革，认真做好事中事后监管等工作，努力在全市追赶超越中做出更大贡献。

2018年以来，全市工商和市场监管系统紧紧围绕市委、市政府工作部署，以打造“三化五最”最佳营商环境为目标，以“两最佳一增长”工作为抓手，全面打造“全国最优、最快、最好”的“西安工商品牌”，全市市场主体持续保持“井喷”增长，为西安加快国家中心城市建设做出了积极贡献。截止9月13日，全市新登记各类市场主体313920户，市场主体增速领跑全国副省级城市。会上表彰的3个最优工商分局、10名最优局处长、10名最佳科所长、10名最美工商干部，在“两最佳一增长”工作中，积极践行以人民为中心的服务理念，为全市市场主体快速发展，打造最佳营商环境做出了突出贡献。

会上，西安市工商局党委书记、局长陈吉利指出，接下来全市工商和市场监管部门将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续深入学习贯彻党的十九大精神，以机构改革为契机，以“两最佳一增长”为主线，突出“一网通办” “一窗受理”、压缩企业开办时间、“证照分离”改革、“双随机、一公开”监管和市场秩序整治和等重点工作，持之以恒打造最佳市场准入环境、最佳市场竞争环境、最佳市场消费环境、最佳市场发展环境，争做新时代大西安最佳营商环境排头兵，为大西安加快国家中心城市建设，推动高质量发展积极贡献工商力量。

编辑： 高政超