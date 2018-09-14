新闻频道 > 本网原创

宁强终止Ⅱ级地震应急响应 有关单位继续做好后续工作

时间：2018-09-14 18:00:06  来源：西部网-陕西新闻网  

分享到微信朋友圈

打开微信，点击 “ 发现 ” ，使用 “ 扫一扫 ” 即可将网页分享至朋友圈。

宁强终止Ⅱ级地震应急响应 有关单位继续做好后续工作

2018年9月12日19时06分，宁强县发生5.3级地震，对全县群众生产生活造成一定影响。

2018年9月12日19时06分，宁强县发生5.3级地震，对全县群众生产生活造成一定影响。

地震发生后，县委、县政府迅速成立抗震救灾指挥部，启动Ⅱ级地震应急响应。通过实地核查，宁强无人员伤亡及较大财产损失，受灾群众安置得当，灾区群众生活有效保障，地震未引发次生灾害，震区趋势平稳，社会秩序恢复正常。经省地震局专家研判，近期无发生较大余震可能。

根据汉中市抗震救灾指挥部《关于终止宁强县5.3级地震应急响应的通知》（汉市抗震发〔2018〕3号）和《宁强县地震应急预案》有关规定，宁强县人民政府决定：从9月14日15:00终止宁强县5.3级地震应急响应，县地震局等有关单位继续做好后续工作。

编辑： 钟莹

分享到微信朋友圈

打开微信，点击 “ 发现 ” ，使用 “ 扫一扫 ” 即可将网页分享至朋友圈。
  • 了解陕西大事 关注陕西头条
  • 陕西本地最火图片社交APP

世相/发现

民生热线

视频

太阳休假了出门带好伞 未来7天阴雨连绵

托管班发展趋势：有资质不扰民

DISCOVER SHAANXI

忒别忒

9月这些大事将会影响我们的生活！还不戳进来！

全景

专题