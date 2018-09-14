第2万名硕士落户西安 今年超60万人成"新西安人"

“新西安人”为落户点赞。

西安市公安局相关领导为2018年度第20000 名硕士“新西安人”颁发户口本及落户西安的大礼包。

西部网讯（记者 李卓然）今天（9月14日），2018年度第2万名硕士“新西安人”落户西安市灞桥区，标志着西安市人才争夺战又取得了新的突破。

接过西安市公安局相关领导颁发户口本及落户西安的大礼包，毕业于英国诺丁汉特伦特大学的硕士研究生陈昊哲，成为了2018年度第2万名硕士“新西安人”。同时，毕业于西安理工大学的硕士研究生贾威、毕业于中北大学的硕士研究生李庆圣和毕业于新疆医科大学的硕士研究刘正晨，获得了2018年度“第2万+”硕士“新西安人”名誉。

“我是陕西延安人，在西安长大、生活。从小的耳闻目染，让我觉得西安的人文环境是国内最好的，也是最感染我的。2016年英国留学毕业后，怀着对家乡以及家人和想念，我毅然决定回到西安工作。在我回国后，了解到西安市政府和西安市公安局的便民政策以及招贤纳士的决心后，便想着一定要落户西安。今天这个愿望也终于实现了。” 陈昊哲表示，未来将对西安的发展贡献自己的一份力量。

来自山西太原的李庆圣拿到户口薄的那一刻激动的说：“西安发展潜力巨大，‘宽松’的户籍政策，给很多想来西安发展的年轻人吃了定心丸。在办理户籍的过程中，从开始办理到最终落户，只用了不到10分钟，充分地感觉到西安政府对人才的重视。我们有理由相信，西安的发展一定会越来越好。”

自西安市掀起“人才争夺战”以来，以引进高校毕业生为主体，同时高规格引进全国各类专家及各行业杰出人才，进一步推出延时服务、上门服务等一系列便民利民措施，最大程度的简化审批和办事流程，让“数据”多跑路，让群众少跑路。据统计，从今年1月1日至9月14日13时，西安全市共迁入人口612660人。其中博士以上学历1036人，硕士研究生学历20005人，本科学历194937人，人才引进26776人。

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