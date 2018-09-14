阻挠执法还打伤民警，宝鸡一男子妨害公务被刑拘。

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞 通讯员 马洁）宝鸡一男子酒后对民警进行谩骂、推搡，继而出手将两名民警和一名辅警打伤。近日，宝鸡高新警方快侦快办了一起阻挠民警执行公务案件，犯罪嫌疑人周某被依法刑事拘留。

9月12日上午9时许，宝鸡高新公安分局马营派出所在辖区机床厂小区出警过程中，遭到一名男子攻击，出警的两名民警和一名辅警均受到不同程度伤害。案件发生后，分局立即组织纪委、督察、法制大队和刑侦大队等部门研究案情，并抽调刑侦大队精干警力迅速展开调查取证工作。

民警的单警装备腰带被男子扯断。

现已查明，犯罪嫌疑人周某，男，现年35岁，家住宝鸡市高新区，有犯罪前科，曾因抢劫和故意伤害罪被判处有期徒刑15年，2016年又因非法持有毒品被渭滨公安分局取保候审。案发当日，犯罪嫌疑人周某以其居住小区的住户装修有噪音，影响其休息为由，在小区内堵门、拦挡威胁进入小区车辆，砸坏小区物业值班室内瓷砖。

马营派出所民警接到小区物业报警后赶到现场处置，犯罪嫌疑人周某情绪激动，借着酒劲和民警纠缠，对民警谩骂、推搡，继而出手将两名民警和一名辅警打伤，同时摔碎执法记录仪，扯断单警装备腰带。后被增援民警强行带回派出所调查。

目前，犯罪嫌疑人周某已被高新警方依法刑事拘留，案件仍在进一步侦办之中。

编辑： 高政超