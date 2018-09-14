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麟游通报3起群众身边不正之风和腐败问题典型案例

时间：2018-09-14 17:39:39  来源：西部网-陕西新闻网  

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麟游通报3起群众身边不正之风和腐败问题典型案例

近日，麟游县纪委通报3起群众身边不正之风和腐败问题典型案例。

西部网宝鸡讯 近日，麟游县纪委通报3起群众身边不正之风和腐败问题典型案例。

1.麟游县常丰镇庙湾村党支部原书记毋宗奎违反廉洁纪律问题。毋宗奎在负责保管县水利局配发的人蓄饮水工程物资过程中，将30多根、合计120多米的水管擅自用于自家日常生活，构成违反廉洁纪律行为。2018年7月29日，常丰镇党委给予毋宗奎党内警告处分。

2.麟游县常丰镇武申村党支部书记王文生履行职责不到位问题。王文生在村集体资金收支管理方面未严格做到收支两条线，对村集体机动地承包费4420元未入账，并将其中4127元直接用于村上的办公用品等日常支出，构成违反廉洁纪律行为。2018年7月29日，常丰镇党委给予王文生党内警告处分。

3.麟游县九成宫镇蔡家河村原计生专干王秀秀侵占公共财物问题。王秀秀代表村集体领取镇政府奖励的2013年度“两项工程”先进集体奖金500元，领取后未缴入村集体账户管理，构成侵占公共财物问题。2018年6月15日，九成宫镇党委给予王秀秀党内警告处分。

编辑： 高政超

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