绘画马拉松西安举行 巴基斯坦艺术家创作“巴铁”风兵马俑

巴基斯坦艺术家创作“巴铁”风兵马俑

巴基斯坦艺术家创作“巴铁”风兵马俑

西部网讯（记者 刘璞华）作为第五届丝绸之路国际艺术节国际现代艺术周的重要板块之一，绘画马拉松正在西安丝绸之路现代艺术中心举行。来自巴基斯坦的艺术家们将巴基斯坦传统绘画和最具陕西特色的文化IP“兵马俑”相结合，让兵马俑用另一种方式代表中国与巴基斯坦文化碰撞出火花。

作品《丝路》的两位艺术家分别是穆罕默德·沙菲克和Ms Farah Rani。他们此次联手打造的“巴铁”风格兵马俑陶塑，取材于巴基斯坦传统文化符号，融入传统中国古代冷兵器时期武将甲胄的形式，将陶俑与艺术家审美和绘画技巧相融合，将巴基斯坦传统绘画植入中国陶塑中，使得两国文化艺术在陶俑之上熠熠生辉，寓意被古丝绸之路疆界相连、唇齿相依的中国与巴基斯坦友谊长存。

制作陶俑彩绘所运用的巴基斯坦传统油漆绘画，工艺考究，经过纯色打底、尺规绘制、徒手勾勒、精细嵌色、局部升华、清漆罩面等若干程序，最终呈现出两种文化的交融和谐之美。

巴基斯坦的“卡车艺术” 来源于新华网

在巴基斯坦，有一种颇具特色的文化，被成为“卡车艺术”。在巴基斯坦，运送货物的卡车被画上精美的图案，行驶在路上，就像是一件件移动的艺术品。巴基斯坦的司机都有装扮爱车的习惯。除了画上艳丽的图案，还会挂上许多饰品，如塑料花、铃铛、小型枝形吊灯等物。有时装饰的钱超远车的本身价格。

穆罕默德·沙菲克是巴基斯坦传统卡车绘画艺术家，他先后在巴基斯坦、沙特阿拉伯等地从事卡车艺术工作，近三十年的工作经验，使他成为卡车艺术领域的著名艺术家。而Ms Farah Rani是巴基斯坦中国友好协会的副主席，也是伊斯兰堡外国妇女协会的会员。她在不同的国家、不同的城市举办过卡车艺术展览。她还曾代表巴基斯坦全国妇女参加乌鲁木齐丝绸之路沿线国家商业论坛。

编辑： 钟莹