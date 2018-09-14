陕西全面开展秋季校园周边食品安全和传染病防控督查

陕西全面开展秋季校园周边食品安全和传染病防控督查工作。
西部网讯（记者 张琪）2018年9月10日至13日，由陕西省食品药品监管局副局长任彦保带领的省食药、省教育和省卫计三部门专家组成的第一督导组，先后对商洛市商州区、西咸新区沣东新城、西安市莲湖区和西安市高新区等地10所学校和幼儿园食品安全与传染病防控工作进行了督查。
通过现场抽查、听取汇报和查阅资料，了解工作落实情况，查找存在的问题，提出整改意见建议，强化责任落实。与第一督导组一样，还有另外五个由厅级干部带队的督导组，同步对各地校园周边食品安全与传染病防控工作进行督查。
陕西全面开展秋季校园周边食品安全和传染病防控督查工作。
由于气候变化等多种因素影响，秋季开学季是学校食品安全事件的多发时期。
为切实保障校园食品安全，进一步加强食品安全监管和传染病防控工作，陕西省食品安全委员会办公室下发通知，在前期强化秋季学校和幼儿园食品安全治理的基础上，明确省食安办牵头，由省食药监管局、省教育厅和省卫计委三部门的厅级领导带队，组成6个督导组，集中时间开展校园食品安全与传染病防控全面督查工作，对各地工作落实情况进行督导检查。
陕西全面开展秋季校园周边食品安全和传染病防控督查工作。
此次督查工作主要从相关制度落实情况、教育行政部门、卫生计生部门和食品安全监管部门责任落实情况、学校主体责任落实和卫生防控工作落实情况等6个方面进行，通过对随机抽查的57所学校（幼儿园）的卫生室、食堂、餐厅、储藏室等进行督查，全面了解各市、县（区）对食品安全和传染病防控工作的安排部署落实情况。对督查中发现的问题实行挂号销账，强化责任落实，明确整改措施，提高督查效果。并要求各地相关部门以督查为契机，认真按照职责和省上统一部署，开展学校及校园周边食品安全和公共卫生环节隐患自查，全面排查风险隐患，做到不留死角和盲区，对发现的违法违规行为，依法从严查处。
通过对各地工作的督导检查，进一步夯实学校主体责任和各部门监管责任，推动了相关食品安全制度和管控措施落实，督促学校提升风险防范意识和食品安全意识，严防严管严控学校食品安全风险，防范校园食品安全与传染病事件的发生。
编辑： 高政超
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