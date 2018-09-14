秦知道丨机器人9秒写出汉中宁强地震报道，AI会取代人类吗？

9月12日晚，陕西汉中市宁强县发生5.3级地震，“地震速报”公众号随即发布了由机器人用时9秒自动编写的消息，介绍了速报参数、震中地形、人口热力、周边村镇、历史地震等大众普遍关注的内容。

这意味着什么？记者编辑们可能还没回过神来，机器人已经把报道工作完成了！眼下，人工智能的浪潮已经开始席卷各行各业，今天是媒体的记者编辑，明天可能就是你。

机器人究竟是如何写出一篇新闻稿件的?

其实，机器人写稿已经不是新鲜事，尤其是在地震领域。早在2016年5月四川绵阳地震期间，它就用6秒钟写下560字速报，整个过程自动写作，自动发布，无人介入。而在2017年8月四川九寨沟发生的7.0级地震，最先发布消息的也是中国地震台网的一个写稿机器人，报道用时25秒。

陕西汉中市宁强县发生5.3级地震速报

不过“地震信息播报机器人”并不是人们想象中有胳膊有腿，跟变形金刚似得的实体“机器人”，而是一套能够执行命令的系统程序。这套系统平时就运行在互联网上，当地震发生后，机器人会根据本地数据网络和接口调用、空间分析等多种技术，自动选取标题、发布图片、写地震参数......将这些步骤逐一展开，在最短的时间把速报写出来。

除了地震速报，“机器人”还能写什么？

机器人自动写稿始于2009年，在那一年的美国职业棒球大联盟季后赛上，一款名为StatsMonkey的人工软件以超过人类记者的速度，率先完成一篇机器稿件，在街头巷尾引起争议。随后的两年，国外知名媒体逐渐开始尝试用机器人写稿。

例如，美联社已经在使用的机器人编辑Wordsmith，用其发企业财报，承担了人力编辑绝大部分工作量；《纽约时报》研发的机器人编辑Blossomblot，每天可以推送300篇文章；《华盛顿邮报》通过使用“Truth Teller”核实新闻的准确性；《洛杉矶时报》的员工设计了智能系统，专注处理地震突发新闻；路透社利用名为Open Calais的智能解决方案帮编辑审稿；《卫报》利用机器人筛选网络热文，生成实验性纸媒产品，每月发行5000份。可以说，国外的写稿机器人越发获得业内人士的青睐，越来越多的媒体开始迈入智能化生产阶段。

当然，国内的媒体机构等也不甘示弱。在国内，腾讯是最先进行写稿机器人研究的公司，2015年9月上线并取名为“DreamWriter”。在2016年奥运会期间，DreamWriter产出内容达3600余篇，其中第一块金牌的新闻就是机器人写的。2015年11月7日，84岁的新华社迎来新员工“快笔小新”，开启了国内中央媒体机器人写作的先河。“快笔小新”供职于新华社体育部、经济信息部和中国证券报，可以写体育赛事的中英文稿件和财经信息稿件。

在众多写稿机器人中，今日头条“Xiaomingbot”有着最接地气的中文名——张小明。俄罗斯世界杯期间，通过对接赛事的数据库信息，xiaomingbot曾写过上百余篇赛事报道，累计获得百余万用户阅读。它撰写的文章可以涵盖比赛时间、实时比分、运动员信息等主要新闻要素，可读性与职业记者相差无几。

除了上述媒体，像第一财经、百度、南方都市等都有研发写稿机器人。但是，不像国外的Wordsmith和Blossomblot已经进入了商用阶段，国内的大部分媒体研发的写稿机器人产品还处于自研自用的阶段，主要用于自家媒体平台的内容产出和分发。

“写稿机器人”真的可以替代记者吗？

从目前写稿机器人参与的新闻工作，我们不难发现，机器写作使用的范围还是有一定的局限性，主要集中在体育赛事、新闻财经、地震等突发性事件的消息报道。这几个领域都有着一定的相同点：一、数据繁多，需要花很多精力对数据进行分析，而处理数据是算法的强项；二、有相对固定的新闻模版，较为程式化，题材重复性高；三、这类文章大多不需要大量采访。

目前来看，写稿机器人还不具备真正的人类思维。“他”只能依据既有的数据和事先设定好的程序来执行，不能像人类一样思考并提出自己的问题，在报道的深度和广度上远远不及人类记者。另外，正确理解人类语言还要有足够的背景知识，比如对成语和歇后语的理解。这些都是现阶段机器人需要克服的难题。

因此，至少在短时间内，机器人无法取代人类。不过，随着技术的发展，在以后机器人仍然有可能对人类的记者编辑工作造成更大的冲击。当然，机器人毕竟是人类创造的，目前来看，它还难以实现独立的思维和思考能力，未来只要人类记者发挥好自己的优势，其实并不用担心被机器人抢了饭碗，反而可以利用机器人来完成更多繁琐的重复性劳动。

当人工智能开始“碾压”人类，人们如何保住自己的“饭碗”？

站在今天这个时间点回望，会发现技术更新是历史的必然，新兴职业取代传统职业也是如此。汽车代替马车，计算机代替算盘，数控机床代替传统机床，都给相关从业者带来深刻影响。

近年来，人工智能威胁论从未消停过，人们也一直在谈论，人工智能的发展是否会取代人类，在笔者看来，人工智能虽然具备人类不具备的“超人优点”，但目前人工智能理解世界的核心方式依然是“识别”，这与人类理解世界的核心方式：“想象”、“推理”、“创造”、“情感判断”有着本质的区别。

面对人工智能带来的冲击，人类工作者应保持不断的学习的能力，持续的去提升自己的智能水平和不可替代性，同时运用人工智能技术的高效来提高工作的效率，以更加富有创造性的方式与流水线竞争，这也能使人类工作者在面对人工智能的挑战时永远立于不败之地。

以记者为例，人工智能和人类写稿并不是冲突的，机器人写稿反而一定程度上解放了人力，将人类记者从强度大、琐碎的资料整合工作中解放出来。人类记者只需完善深度挖掘和分析的本领，将大部份精力投入在深度报道、观点性报道和人物采访，这样不但可以产出更多富有深度、高度、高质量的新闻稿件，还能从整体提高记者自身的竞争力。

归根到底，人工智能目前仍然是一种工具，机器人和人类相互协作，也是社会发展的必然趋势。我们需明白，机器能代替人，代替的只是那些满足于现状、停滞不前的人。（作者李为涵）

编辑： 高政超