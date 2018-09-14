西安新出共有产权房:户均面积90平 占住房供应量20%

西安市房管局召开住房供给侧改革通气会，发布《西安市深化住房供给侧结构性改革实施方案》。

西部网讯（记者 马晴茹）今天（9月14日）下午，西安市房管局召开住房供给侧改革通气会，发布《西安市深化住房供给侧结构性改革实施方案》（以下称《方案》）。《方案》要求完善住房供应体系，商品住房要占住房供应量的60%左右，满足首套刚需及改善型住房需求；公租房占住房供应量的20%左右，面向中低收入家庭、各类人才和新毕业大学生供应，只租不售；而共有产权住房要占住房供应量的20%左右，面向在本市无自有住房且5年内无住房登记信息和交易记录的本市居民和各类人才供应。

记者了解到，为加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度，落实居住用地“两个20%原则”，推进共有产权住房建设，深化住房供给侧结构性改革，西安市出台了《西安市深化住房供给侧结构性改革实施方案》。

2016年底以来，针对房价快速上涨、市场过热的情况，西安市出台了4次房地产调控政策，严格执行限购、限售、限价、限贷等措施，全力稳定市场预期，遏制投机炒作行为。在全国率先公布了新建商品住房上市供应计划，广泛宣传和解读房地产调控政策，引导群众理性看待市场变化，防止盲目买房、跟风炒作，缓解了市场紧张情绪。从效果看，取得了一定成效，房价涨幅有所收窄，市场逐渐趋于稳定。

但自今年3月份起，受诸多因素影响，西安市房价指数持续上涨，5月份商品住房房价指数环比上涨2.1%，价格上涨压力再度加大。为此西安市出台了《进一步规范商品住房交易秩序有关问题的通知》，从住房供应和规范交易秩序两大方面出台了23条措施，稳定了市场发展。

随着西安市建设国家中心城市，城市建设和经济社会发展迈入快车道，城市人口规模迅速扩大，住房需求进一步加大。特别是人才新政、户籍新政的实施，人才聚集效应凸显，住房制度改革势在必行。

此次住房供给侧结构性改革坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，紧扣“追赶超越”、“聚焦三六九，振兴大西安”和建设国家中心城市的奋斗目标，深化土地和住房供给侧结构性改革，加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度，全面提升人民群众的居住幸福感和获得感，为建设“品质西安”、“宜居西安”提供有力支撑。

《方案》要点：

一、优化土地供应结构。按照供需平衡、适当超前、总量控制、区域调节的原则，加大公租房、共有产权住房土地供应占比，分别各占居住用地的20%，商品房与公租房、共有产权住房的用地比例优化为6：4，形成稳定的政策性住房土地供应机制和住房供应机制。

在土地供应空间布局方面，在符合城市空间发展战略的前提下，综合产业发展、区域定位、公共配套、招商引资等因素，科学合理规划、合理布局。优先布局在生活配套及市政配套设施完善的城市建成区，提前在产业园区、创客空间等新市民和人才聚集区配套建设。轨道交通车辆段上盖及其沿线一定范围内的居住用地，主要用于公租房、共有产权住房建设。

二、完善住房供应体系。建立以公租房、共有产权住房、商品住房为主的多层次住房供应体系，覆盖从低保、低收入、中等偏下、各类人才、首套刚需和改善型住房需求，主动适应保障对象多样化住房需求。

第一类商品住房，占住房供应量的60%左右，满足首套刚需及改善型住房需求。第二类公租房，占住房供应量的20%左右，面向中低收入家庭、各类人才和新毕业大学生供应，只租不售，户型面积75平方米左右。第三类共有产权住房，占住房供应量的20%左右，面向在本市无自有住房且5年内无住房登记信息和交易记录的本市居民和各类人才供应，户均型建筑面积90平方米左右。

三、调整商品房配建比例。新出让土地的商品住房项目（不含城棚改项目开发部分），按照住宅面积15%的比例实物配建公租房，其中，5%无偿移交，10%成本价回购。开发区可集中配建公租房。

四、创新建设管理运营模式。大力引导社会优质资源参与住房保障和人才安居工作，鼓励社会资本投入公租房、共有产权住房建设，实现社会效益和经济效益双赢局面。筹建国有独资集团公司—西安市安居建设管理集团，打造政府主导下企业化市场化的投融资、建设收购、运营管理“三大平台”，盘活政府资产，通过资产证券化、房地产信托基金（REITs）等方式，减轻财政压力。

五、推进共有产权住房制度改革。按照政府和个人共同出资、共有产权、共享增值收益的原则，加快建立共有产权住房制度，降低中低收入住房困难家庭、各类人才购房门槛，培养“租购并举”住房消费理念，形成共有产权、住房保障、人才安居与房地产市场精准调控相结合的新型住房制度。

西安市在共有产权住房制度设计中充分吸纳了各地做法并有所创新，主要做法为：土地采取“限房价、竞地价”的招、拍、挂方式出让，由土地竞得人按约定条件开发建设，建成后由政府代持机构运营管理；产权份额按照销售限价占销售时间节点同地段、同品质商品住房市场评估价的比例确定；真正意义上实现产权“共有”，政府产权出租给共有人有偿使用，即体现了房屋真实价值，避免“看似共有、实际独有”的价值误区，又在单套住房中体现了“租购并举”的住房改革方向；实行内、外循环两种转让方式，可由政府回购个人产权并继续作为共有产权房向取得购买资格的家庭出售，形成内循环；购买5年后，可按市场价格转让产权，政府和个人按产权份额比例分割售房款，形成外循环。

编辑： 钟莹