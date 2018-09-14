鄠邑加快别墅类项目拆违 已累计拆除8万余平方米

西安航路管制中心—九九老年公寓项目拆除现场。
西安航路管制中心—九九老年公寓项目拆除现场。
西部网讯（记者 马晴茹 通讯员 田磊 田森） 近期西安市鄠邑区快速推进，不断加快7个别墅类项目的拆除整治力度，自7月5日起，连续数日全区日拆违数量超过1万平方米，总面积超过20万平方米。今天（9月14日），鄠邑区再啃“硬骨头”项目，对西安航路管制中心—九九老年公寓项目实施拆除。
据了解，西安航路管制中心—九九老年公寓项目，共4栋超高建筑，共计24688平方米，根据省、市秦岭北麓违建别墅整治领导小组调査核实结果，该项目违反了《关于开展秦岭北麓生态环境保护专项整治工作的通告》相关规定，属违法建设。
9月14日，鄠邑区依据《中华人民共和国城乡规划法》《西安市秦岭生态环境保护条例》《西安市城乡规划条例》《西安市秦岭生态环境保护管理办法》等法律法规，按照省、市秦岭北麓违规建别墅问题整治工作方案要求，组织公安、住建、国土、庞光镇政府等部门100余人，拆除（降尘）机械，洒水车10余台，拆除九九老年公寓项目违建4栋超高建筑，共计24688平方米，收回土地113亩，逐步恢复植绿。
记者获悉，鄠邑区截止9月14日，实际累计拆除违建365宗609处，拆除违建总面积217897.24㎡，其中别墅类40宗268栋285套，面积86552.26㎡。
编辑： 王瑜
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