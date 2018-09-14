今起全省将迎来“连阴雨”天气 应注意添衣保暖

未来一周西安天气预报。
西部网讯 受副热带高压外围暖湿气流和冷空气共同影响，14日至19日陕西省将有一次阴雨相间天气。
主要降水时段：14日至15日、17日晚上至19日。
过程降水量：陕北、关中15～25毫米，陕南20～60毫米。其中，14日至15日主要降水出现在陕南地区，以小到中雨天气为主，南部局地大到暴雨，17日至19日全省有小到中雨天气。
预计14日白天：陕北多云间阴天，关中阴天大部分地方有小雨或阵雨（0-5毫米),陕南阴天有小到中雨（5-15毫米）。
14日晚上：全省阴天，陕北大部有小雨或阵雨(0-5毫米），关中有小雨（1-8毫米)，陕南有小到中雨（5-15毫米），汉中东部局地有大雨（15-25毫米)。
15日：全省阴天有小雨，关中南部、陕南大部有中雨，汉中南部、安康中部有大雨。
16日：陕北多云间阴天，关中阴天，陕南阴天有小雨，南部有中雨。
17日：全省阴天有小雨，陕南南部有中雨。
18日：全省阴天有小雨，榆林南部、延安北部，汉中西部有中雨。
19日：全省阴天有小雨，陕北南部、关中有中雨。
20日：全省阴天，延安、关中、陕南有小到中雨，汉中大部、安康北部有大雨。
后期天气趋势（9月21-23日）：受副高外围暖湿气流和低层切变影响，未来陕北、关中以多云间阴天为主，陕南阴天有小到中雨，局地大雨。
安全提示：
省气象台13日16时30分发布“连阴雨消息”，省气象灾害应急指挥部办公室下发《关于做好9月14-19日连阴雨天气防御工作的通知》，此次连阴雨天气过程影响范围广，持续时间长，对防汛、旅游、交通、农业生产等影响大，请相关单位密切监视天气变化，重点加强降雨可能引发的山洪、滑坡等灾害的防范；做好交通安全疏导；加强田间管理，减轻气象灾害对农业生产的不利影响；做好旅游景区、游客集散地安全检查和管控；加强信息报送和应急值守，遇有重大突发天气事件及时反馈。
编辑： 王瑜
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