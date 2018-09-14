“小龙虾鲜肉”月饼成中秋新宠 西安年轻人多买来送爸妈

西部网讯（记者 刘望）临近中秋，记者今天（9月14日）从盒马鲜生了解到，今年盒马现烤月饼已售出100万只。其中，现烤鲜肉月饼、小龙虾鲜肉月饼和云腿肉松月饼受到西安消费者的欢迎。根据盒马的用户调查，近八成用户购买月饼是自己食用；约45%盒区用户表示，中秋期间会给爸妈线上订购现烤月饼，传达心意。
现烤月饼称霸盒区 西安“小龙虾鲜肉”最热销
盒马全国数据显示，现烤鲜肉月饼成为今年销量最高的月饼口味，而在西安，从7月7月盒马现烤月饼开炉售卖以来，甜咸比例各占50%。数据显示，小龙虾鲜肉月饼以25%的销量占比领先，紧随其后的豆沙蛋黄，枣泥桂圆也有不少人喜欢。
“与广式月饼不同，苏式月饼讲究现烤现吃，烫嘴的27层酥皮包裹多汁的鲜肉馅料，味道非常棒。”盒马工坊工作人员透露，每一只盒马鲜肉小龙虾月饼都有3颗完整小龙虾肉，麻和辣的比例经过数十次调整，确保每一口月饼咬下去都麻辣鲜香，还不会抢掉龙虾的存在感。
不过，这也让现烤月饼的赏味期限只有短短1天。“往年，不少专做现烤苏式月饼的老字号都会在中秋临近时大排场龙，等七八个小时只为吃一块月饼并不是稀奇事。”今年，盒区房主推出线上下单，最快30分钟送到家。
近半盒区用户中秋下单现烤月饼孝敬父母
往年，保质期在90天上下的广式月饼最受欢迎，但也有不少人抱怨，临近中秋，怎么处理收到的月饼成为棘手事，于是辣椒炒月饼、月饼方便面等“黑暗料理”频现。今年，保质期只有1天的现烤月饼成为中秋月饼届黑马，也成为黑暗料理的终结者。
来自盒马的报告中提到，77.6%的受访盒区用户表示，买月饼主要是给自己和家人吃的，而不是用来送礼。同时，约45%受访盒区用户表示，会考虑在中秋节期间，为父母下单现烤月饼，表达心意。盒马同时表示，由于包装简单朴素，100万只现烤月饼，如果与同数量的普通月饼礼盒对比，可少制造约120吨包装垃圾。
“如果送客户的话，还是会选择广式月饼礼盒，但自己吃肯定会首选现烤月饼。“家住曲江的李女士说，广式月饼的保质期一般有90天，而且礼盒隆重，从新鲜、味道和性价比层面考虑，盒马的现烤月饼都是“家用”首选。
编辑： 刘望
娱乐据介绍，由中央广播电视总台推出的《首届中国相声小品大赛》，由秦新民担任总导演，赵越担任小品组导演，宋飞担任相声组导演。09-14
娱乐单田芳先生一生钟情评书事业，2000年罹患胃癌接受手术后，仍毅然继续创作并录制了后续的20余部电视和广播评书作品。09-14
娱乐邀请主持人鲁豫一起感受了他的日常生活：坐地铁、乘轮渡、逛菜市场，以及自己最喜爱的健身运动——爬山。09-14
娱乐对于未来，苗苗并没有过多的规划与想法，她只希望脚踏实地地走好每一步，在将来能够创作出一个个更好的角色。09-13
娱乐据悉，电视剧《橙红年代》将于9月17日正式开播，每晚19:30东方卫视东方剧场，浙江卫视中国蓝剧场，腾讯视频、优酷、爱奇艺同步播出。09-13
娱乐吴磊北电军训表现优异进示范班，宋祖儿变“女神枪手”军装英气。09-13
娱乐主唱刘宇宁从小就有歌手梦，他说不管是老街的小舞台，还是音乐节目的大舞台，他的初09-12
娱乐与她同行游玩的还有王源，两个人与园中的卡通人物摆出多种造型俏皮合影，看起来非常开心。09-12
娱乐安室奈美惠9月15日即将在日本冲绳举办引退前夜祭活动，蔡依林确认出席同台。09-12
娱乐9月8日，获得金鹿奖最佳故事片奖的《红海行动》剧组代表、《我不是药神》剧组代表在颁奖仪式上。09-10
娱乐张钧甯第二次受Tom Ford官方邀请，观看品牌2019春夏大秀。张钧甯当晚微卷长发披肩，散发女性成熟魅力，身穿黑色连体套装。张钧甯无论是平日活动造型，还是私服搭09-10
娱乐这些年大道公司坚守舞台，举办喜剧培训班，陈佩斯说他并不仅仅为了所谓的“陈家班”，而是为了喜剧。09-10