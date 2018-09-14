“小龙虾鲜肉”月饼成中秋新宠 西安年轻人多买来送爸妈

西部网讯（记者 刘望）临近中秋，记者今天（9月14日）从盒马鲜生了解到，今年盒马现烤月饼已售出100万只。其中，现烤鲜肉月饼、小龙虾鲜肉月饼和云腿肉松月饼受到西安消费者的欢迎。根据盒马的用户调查，近八成用户购买月饼是自己食用；约45%盒区用户表示，中秋期间会给爸妈线上订购现烤月饼，传达心意。

现烤月饼称霸盒区 西安“小龙虾鲜肉”最热销

盒马全国数据显示，现烤鲜肉月饼成为今年销量最高的月饼口味，而在西安，从7月7月盒马现烤月饼开炉售卖以来，甜咸比例各占50%。数据显示，小龙虾鲜肉月饼以25%的销量占比领先，紧随其后的豆沙蛋黄，枣泥桂圆也有不少人喜欢。

“与广式月饼不同，苏式月饼讲究现烤现吃，烫嘴的27层酥皮包裹多汁的鲜肉馅料，味道非常棒。”盒马工坊工作人员透露，每一只盒马鲜肉小龙虾月饼都有3颗完整小龙虾肉，麻和辣的比例经过数十次调整，确保每一口月饼咬下去都麻辣鲜香，还不会抢掉龙虾的存在感。

不过，这也让现烤月饼的赏味期限只有短短1天。“往年，不少专做现烤苏式月饼的老字号都会在中秋临近时大排场龙，等七八个小时只为吃一块月饼并不是稀奇事。”今年，盒区房主推出线上下单，最快30分钟送到家。

近半盒区用户中秋下单现烤月饼孝敬父母

往年，保质期在90天上下的广式月饼最受欢迎，但也有不少人抱怨，临近中秋，怎么处理收到的月饼成为棘手事，于是辣椒炒月饼、月饼方便面等“黑暗料理”频现。今年，保质期只有1天的现烤月饼成为中秋月饼届黑马，也成为黑暗料理的终结者。

来自盒马的报告中提到，77.6%的受访盒区用户表示，买月饼主要是给自己和家人吃的，而不是用来送礼。同时，约45%受访盒区用户表示，会考虑在中秋节期间，为父母下单现烤月饼，表达心意。盒马同时表示，由于包装简单朴素，100万只现烤月饼，如果与同数量的普通月饼礼盒对比，可少制造约120吨包装垃圾。

“如果送客户的话，还是会选择广式月饼礼盒，但自己吃肯定会首选现烤月饼。“家住曲江的李女士说，广式月饼的保质期一般有90天，而且礼盒隆重，从新鲜、味道和性价比层面考虑，盒马的现烤月饼都是“家用”首选。

编辑： 刘望