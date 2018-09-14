第四届国际多媒体大数据会议今天开幕

第四届国际多媒体大数据会议现场。

国际上多媒体大数据领域的专家学者做主题报道。

西部网讯(陕西广播电视台广播新闻部记者 拓紫云) 由中国计算机学会主办第四届国际多媒体大数据会议，今天（9月14日）上午在西安召开，专家学者与产业主体共同探索产学研深度融合。

本届多媒体大数据会议以“智能媒体、创新未来”为主题。加强了学术界与产业界的互动和交流，大会特别设立了多媒体新技术与新成果展，吸引了快手科技、百度、腾讯等十多家优秀企业，以及来自国内一流高校院所团队的62项创新技术参展。

西北工业大学校长助理张艳宁：“聚集了世界上在媒体、大数据、包括人工智能领域众多的高层次学者，为我们媒体、大数据的研究者和企业的运用者搭建了一个很好的平台。”

在为期四天的会议期间，不仅有学术探讨，还有产业界的展示，为国际同行学术交流和成果共享搭建重要平台，共同探索产学研深度融合新路径，助力我国及国际多媒体技术发展。

张艳宁：“我们想通过这样一个会，吸引国际和国内该领域方面的研究者和企业界的关注，吸引更多该领域的人才和企业进驻陕西，希望媒体大数据来助推陕西三个经济的发展，为陕西跨越式发展做出贡献。”

编辑： 王瑜