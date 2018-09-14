铜川2018年为企业减税2.3亿 新增市场主体2万余户

铜川为企业减税2.3亿元，全市新增市场主体22246户增长343.5%。

西部网讯（记者 张琪） 9月14日上午，陕西省营商办、陕西省政府新闻办举办“优化提升营商环境”主题系列新闻发布会。记者从发布会上了解到，今年以来，铜川市委、市政府高度重视优化提升营商环境工作，采取了一系列有效措施，提高优化营商环境，全市新增各类市场主体22246户，增长率达到343.5%，新开办企业1684户，增长80.9%。

据了解，铜川市先后制定了《铜川市优化提升营商环境十大行动方案》《铜川市优化提升营商环境工作三年行动计划》等系列方案措施，深入推进“放管服”改革，先后7批次共清理取消市级部门行政审批事项161项，下放28项，合并减少10项，精简比例达到了50.1%，并对市场秩序进行全面整顿，开展八大专项整治行动，为全市优化提升营商环境提供了健康有序的市场保障。

铜川市副市长刘西林介绍， 铜川市推行了“全天候无假日”办照、开办“绿色通道”、取消不相适应的地方性规定和要求，企业开办用时不超过1.5个工作日，简易注销工作不超过3个工作日，企业通过网上银行、手机银行、微信、支付宝等多渠道缴税，实现了169个事项“全程网上办”，还设立24小时自助办税服务室和税银一体化服务室，涉税事项平均办理时长缩短62%，涉税业务办理等候时长缩短71%。

铜川市不仅为企业开办简化程序提供高质量服务，还大力降低企业运行成本，推行《企业收费登记薄》制度，将18项小微企业免征收费扩大到所有企业和个人，规范行政事业性收费，为企业减免各类税费2.3亿元，拨付227户企业稳岗补贴资金1146.96万元。今年以来，通过直供电降低用电成本735万元，降低一般工商业用电和输配电成本454.01万元。

据了解，下一步铜川市还将对企业开办时间和项目审批时间再压缩，加快“互联网+政务服务”平台建设，深化服务大厅改革，确保同步实现“一网通办”目标，力争企业和群众办事“只进一扇门”“最多跑一次”。

编辑： 王瑜