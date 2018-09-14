第13届榆林煤博会揽金403亿 卖出煤炭7000多万吨

9月14日，榆林举办第十三届榆林国际煤炭暨高端能源化工产业博览会成果发布会。

西部网榆林讯（记者 李明） 今天（9月14日）上午，记者从第十三届榆林国际煤炭暨高端能源化工产业博览会成果发布会上了解到，煤博会期间，共有85个合同（协议）成功签约，签约总金额403.15亿元。

据了解，本届煤博会展览展示回归了市场化运作模式，展览总面积达3万多平方米，三天来接待参观嘉宾、客商和市民超过5.5万人次。室外展区2.4万平方米，有大型特装展80多家、大型机械设备展10多家；室内展区6000平方米，设400个标准展位。参展企业有墨生、国家能源投资集团等362家。

大会期间，俄罗斯奔萨州政府与榆林市人民政府签署了友好合作协议书，俄罗斯奔萨州发展股份有限公司与中国国际贸易促进委员会榆林市支会（中国国际商会榆林商会）签订了友好合作协议，靖边县工业经济局与哈萨克斯坦奥尔达巴斯集团签订油服企业合作框架协议，这些项目的签约必将进一步加快榆林融入“一带一路”布局，提升榆林对外交流水平。

据初步统计，展览展示期间的现场交易额达到13.8亿元。大会期间，共有85个合同（协议）成功签约，签约总金额达到403.15亿元，较上年增长9.5%。其中，战略合作框架协议1个，原煤购销合同63个、签约量7022万吨、签约金额301.95亿元；兰炭购销合同5个、签约量530万吨、签约金额42.4亿元；能化项目及产品合同4个、签约金额42.95亿元；矿山机械装备采购合同11个、签约金额14.81亿元；金属镁销售合同1个、签约量6000吨、签约金额1.038亿元。

据介绍，本届煤博会还带动了榆林市服务行业的发展，共接待国内外游客28.4万人，带动相关服务行业收入达5500万元。

编辑： 王瑜