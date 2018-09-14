西安11条公交线路施行2元一票制 即日起执行新票价

西部网讯（记者 刘望）记者今天（9月14日）从物价部门了解到，西安市191路、192路、193路、195路、高新8号、高新9号、301路、332路、333路、334路、335路等11条公交线路实行空调车二元一票制，新票价即日起执行。
191路：由史家湾村始发，经浐河西路、咸宁路、幸福路（万寿路）、韩森路、康乐路、长乐路、东二环、长缨路、环城北路至火车站东，线路全程15公里。
192路：由雁翔路公交站始发，经五典坡路、三春路、雁引公路、无名路（位于保利春天里与三迪枫丹小区之间）、唐华路、新开门南路、金羊路、芙蓉西路、南三环、翠华路、雁展路、长安路至电视塔，线路全程10公里。
193路：由大兴国际汽配城始发，经大兴西路、西二环、丰禾路、星火路、环城西路、南马道巷、西梆子市、东梆子市街、五星街、五味什字、南院门、粉巷、南大街至南门。回程:由南门发车，经环城南路、南广济街至五味十字恢复原线路，线路全程13公里。
195路：由枣园苏村始发，经鹿塬街、纺五路、纺正街、纺科路、纺东街、纺一路、纺新街、纺建路、纺渭路、东城大道、世博大道至华夏文旅，线路全程15.5公里。
高新8号线：由云水一路·天谷九路口始发，经云水一路、科技八路、经五路、科技四路、丈八北路、科技西路至外事学院北校区，线路全程9.1公里。
高新9号线：由锦业一路·丈八八路口始发，经丈八八路、锦业路、唐延路（沣惠南路）至特警支队，线路全程12公里。
301路：由三桥东始发，经三桥正街、枣园路、大庆路、莲湖路、东西五路、长乐路、电厂西路、电厂东路、柳新路、柳虹路、东城大道、世博大道至灞桥，线路全程28公里。
332路：由西安建筑科技大学草堂校区始发，经环山路（S107）、长安大道、常宁大街、南长安街至地铁韦曲南站，线路全程31公里。
333路：由西北工业大学长安校区始发，经东大路、环山路（S107）、包南线（G210）、西沣路、太白路至公交五公司，线路全程33公里。
334路：由西工大明德学院、西北大学现代学院始发，经环山路（S107）、子午大道、神禾二路、南长安街至地铁韦曲南站，线路全程26公里。
335路：由西安翻译学院始发，经太乙宫正街、环山路（S107）、长安大道、常宁大街、南长安街至地铁韦曲南站，线路全程20公里。
编辑： 刘望
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