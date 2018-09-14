【9月12日】陕西省环保厅通报2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查工作进展

西部网讯 9月12日，2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查进入第二阶段，按照工作方案要求，37个督查组对陕西省关中地区的县（市、区）进行督查，发现涉气环境问题43个，其中国家督办27个（见附件），如下：

其中西安市共检查企业85家，发现问题18家。宝鸡市共检查企业50家，发现问题3家。咸阳市共检查企业33家，发现问题6家。渭南共检查企业66家，发现问题8家。铜川市共检查企业10家，发现问题5家。西咸新区共检查企业15家，发现问题2家。杨凌示范区共检查企业5家，发现问题1家。韩城市共检查企业6家，未发现问题。

检查发现的43个环境问题，其中“散乱污”企业综合整治10家，占比23.26%；工业企业污染防治20家，占比46.51%；燃煤锅炉整治2家，占比4.65%；工业企业错峰生产与运输1家，占比2.33；扬尘综合治理4家，占比9.30%；露天焚烧管控6处，占比13.95%。

对上述问题，已通过督办问题清单交办相关市、县（区）人民政府依法调查处理。

编辑： 王瑜