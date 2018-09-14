保护秦岭生态│留坝县集中拆除张良庙附近违建1742平方米

留坝县集中拆除张良庙附近违建1742平方米。
留坝县集中拆除张良庙附近违建1742平方米。
西部网讯（陕西广播电视台新闻中心 记者 史凯强） 今天（9月14日）上午，留坝县国土、林业、环保等部门上百人在张良庙景区集结，对景区周边违章建筑进行拆除。
上午九点，随着县长马宏伟一声令下，两台挖掘机开始对15个共计1742平米违建进行拆除，同时平整修复道路、院场5600平米。
留坝县林业局副局长仲志斌表示，这些项目没有相关审批手续，对周边生态和森林防火造成一定压力，违建拆除后将在原地种植松柏植被，尽快覆土复绿。
目前秦岭南麓留坝县境内有中央、省级以及自查项目32项，目前完成整改17项，整改率为53.1%。
其中中省环保督察反馈问题中“秦岭矿山资源开发中生态环境问题较多”、“尾矿库环境安全隐患问题突出”等9个问题已经完成整改，准备销号。
留坝自查发现的“盛德实业公司矿产开采项目露天采矿扬尘污染，料场未办理占用林地手续”、“留坝县江口区域性敬老院项目未完成土地审批手续”等8个问题已经完成整改，准备销号，剩余15项正在持续推进。
编辑： 王瑜
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