西安：在建工程围挡点1400多个 莫让施工围挡乱挡道

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西部网讯（陕西广播电视台《今日点击》记者 王宏伟 何超）最近，不少西安市民发现，走在街上，施工围挡特别多，非常影响交通。城市建设需要施工，大家也理解，关键是感觉围挡点太多，有的地方甚至是短时期内反复围挡施工。这样的感觉其实也是有数据支撑的，截止8月底，西安城区共有206个项目涉及1492处围挡点，是最近4年里最多的。那么，这些围挡里围的都是什么项目？有没有合规的手续？为什么近期如此密集？该如何进行交通优化呢？来看记者的调查。

占道围挡施工企业手续不全

9月3号，记者在西安市汉城北路与大兴西路附近看到，十字路口西南边路面上有一处围挡，周边居民说，这个围挡已经超期了，非常影响交通。

西安居民：“原来据说是8月23号就交工了，一共是20多天，到现在管道还没有好。”

西安居民：“本来是三车道，现在变得只剩下一车道，那边车得上路沿才能右拐，这里交通老是堵。昨天下午这里有一个小车又出了交通事故，就围挡那边，看不到那边的行人嘛。”

《西安市市政工程设施管理条例》规定：城市道路不得擅自占用。确需临时占用的，应当经市政工程设施管理部门批准；影响道路交通安全的，还应当征得公安机关交通管理部门同意。

从围挡公示信息上记者看到，这个项目为汉城北路再生水管道工程，开工时间和竣工时间都已经被覆盖，延期手续正在办理。那么，这个超期围挡为什么没有提前办理延期手续呢？记者拨通了围挡建设单位——西安市污水处理公司项目负责人的电话。

西安市污水处理责任有限公司项目负责人：“按照图纸来说很简单，但是挖开以后，地下比较复杂，地下有国防电缆、有自来水管道，我们必须要重新设计，重新出方案，管道按照规范来说，专家要开论证会，一直耽误。”

而在大兴西路沿线，记者还看到了十几处占道施工的围挡，这些围挡是大兴西路污水管道工程，围挡上面也没有具体的开工和竣工时间。记者了解到，这些围挡正式施工的许可手续还没有办下来。

福建省榕圣市政工程股份有限公司桃园路到汉城北路项目经理陈传勇：“因为这是个应急工程，工期紧，不管是设计、勘察都很紧，我们是三同步，勘察、设计、规划、施工同步做。”

应急工程就可以不办理相关程序开工吗？施工方负责人告诉记者，他们今年4月份开始围挡施工，之前用的是临时手续占道施工，但临时手续已经过期。正式围挡施工手续正在办理，近期能够办下来。

西安市市政公用局排水管网建设改造工程项目部建设方代表袁锐：“这条管道在起点和已规划的地铁八号线的结构有冲突，因为技术层面的问题，这两个月一直跟地铁方面沟通，线位的调整。不出意外，近期就能把方案审核完，把规划手续就能办理下来，最终咱这个围挡正式手续就能办理下来。”

市民质疑：围挡想围多久就围多久

在科技八路与丈八北路十字东侧的一大片围挡是科技八路快速通道工程管线改迁项目，在丈八北路沿线占用了一部分机动车道，施工铭牌上的竣工时间是2018年8月10号，围挡也已经超期。记者看到围挡里面还有工人。

施工方工作人员：“那个铭牌是根据以前的方案，这个是有两个方案的，后来的方案已经改了，但是铭牌还没有换，明天后天我们把它换了。”

记者在采访中发现，西安市很多地方的围挡缺少相关审批及开工、竣工时间等信息，一些市民说，这些围挡影响道路通行，给人的感觉就是想围挡多久就围多久。

西安居民：“那块围挡太多了，再一个，多长时间围挡拆不了，你看这块很不方便。”

西安居民：“电力上、电信上、煤气管道，你就没完没了，好像就没个统一的安排。”

西安市民：“你各个部门肯定要联动去处理这个问题，这不是一个部门能解决的了。”

多部门加强协作优化围挡施工

记者了解到，当前，西安处于大建设阶段，围挡存在线长、点多、面广的特点，西安市在建工程的1400多个围挡点，涉及到地铁、天然气、地下管廊、热力管道、污水处理、海绵城市、道路改造等多个项目，这些围挡点位对西安交通整体路网影响非常大，容易造成局部早晚高峰拥堵。

一方面尽快规范占道围挡施工企业手续不全的问题，另一方面，交管、市政等部门加强协作，采取多种方式优化围挡施工，使其对周边交通及市民出行的影响最小化。西安劳动路转盘的围挡是地铁五号线和六号线的换乘站工程，周边有西工大附中等众多学校，近期，根据这个区域地铁站施工已经转入二期的情况，交警部门与施工方协商，及时对这里的围挡，包括周边车道标志标线进行优化设计。

西安市交警支队秩序处规划科科长王建卫：“把那边的围挡退回来，把这边围挡推出去，把原来南北窄、东西长，从椭圆变成圆形，把这个地方增加一个车道，这个地方通行效率就能高一些。”

西安市政道桥建设有限公司项目副经理高信：“我们是把车站分成两段施工，现在看到这个围挡是二期，等于是把往南走的车辆导到我们施工完的板块上面。现在调整成三个快车道加一个非机动车道，再加一个人行道，等于是加了一个人行通道，人和机动车分离开来。”

西安高新区科技二路和高新路十字的围挡是地铁六号线科技二路站的施工工地。进入开学季，这个十字面临着较大的交通压力，为准确掌握工地施工情况，交管部门在日常监管中引入无人机航拍，可以较为直观地检查周边大型工地施工作业面恢复情况。

西安交警高新大队秩序中队民警陈晨：“咱们现在飞上去的情况可以看到，整个十字路口、高新路和科技二路十字路口区域，两处已经基本完工，还差回填和恢复路面，整个我们下来就会立即敦促施工方对这两处进行立即回填。”

既然有的路面已经基本完工，施工方为什么不及时收缩围挡呢？交警随即进入地铁施工工地进行督促。

地铁六号线科技二路站现场施工负责人：“我们这里全部都已经施工完了，就等市政还有热力公司尽快弄，尽快把这个柏油一铺，最多一个礼拜，就可以放行了。”

前一段时间，西安交管部门曾邀请市民代表就化解围挡施工所引起的交通拥堵问题献计献策，下一步，交管、市政等部门还将通过加强围挡周边点位交通疏导、及时传送围挡周边信息，完善围挡周边标志标线、调整施工工法，错峰施工等多种措施缓解交通压力，最大程度让路于民。

西安市交警支队秩序处规划科科长王建卫：“对于重点的施工，我们采取的办法就是提前介入提前对接，优化工法，优化交通组织方案，优化疏导人员设置，提高保障工作，提高道路通行能力，减少施工对于我们交通的影响。”

进入秋冬季，缓堵保畅压力增大，目前西安市围挡点多，对于道路通行影响大，这就要求市政、交管及建设施工等部门共同努力，一起做好围挡施工的规范管理，尽量减少围挡施工对于道路通行的影响。而市民朋友如果遇到批准信息不全的围挡占据道路，影响交通，可以拨打12345市民热线电话反映。

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编辑： 辛超