223路公交车关门夹伤乘客 司机被扣罚安全工资500元

9月13日，36条网友留言有回复。

西部网讯 223路公交车关门夹伤乘客、270路区间车为什么不见了？、合阳县Y313道路破损严重没人管……9月13日，西安市公共交通总公司、合阳县人民政府办公室等17个相关党政部门回复了36条西部网网友留言。

223路公交车关门夹伤乘客

扣罚司机安全工资500元

2018年9月4日，网友“匿名”反映，9月3日下午两点半左右，223路公交车到达燕雀门村站。我准备上车，结果司机故意关上车门，导致我被夹在车门之中，两只胳膊均被夹伤，司机毫无道歉之意。希望有关部门处理一下，给出行市民一个合理的说法。

西安市公共交通总公司回复：经调查核实，网友反映情况属实，公交总公司已对驾驶员办理停工学习班，进行一对一谈话教育，责令其写出书面检查，并于车队会通报，将其纳入安全管理机制黄色预警；扣罚驾驶员当月工资100元，当月安全工资500元，取消当月星级评定资格。

270路区间车为什么不见了？

270路区间车9月7日已开通

2018年8月31日，网友“雪糕”反映称，西商大会期间在芙蓉东路曲江池北路口见到过一次270路公交车的区间车，后来再也没见过。每天从早上七点半到九点半，没有一趟车是不拥挤的，这条线路这么长，希望有关部门能尽快设立270路区间车。

西安市公共交通总公司回复：270路起讫点为纺织城枢纽站─城南客运站，线路长度26公里，配车30部，首末班时间6:00-21:00，早晚高峰发车间隔为7分，平峰发车间隔11分。

为应对早晚高峰交堵严重，我司通常在营运生产旺季开通270路区间车。营运生产淡季为保证良好行车秩序，故取消了270路区间车。现在已进入9月生产旺季，我司已启动营运生产旺季生产组织计划，9月7日起开通270路区间车，解决市民早晚高峰乘车难问题。

合阳县Y313道路破损严重没人管

预计9月底前完成道路修复

2018年9月3日，网友“我为人民”反映称，合阳县Y313道路建于2010年，途经白眉村、太枣村、王家洼村，全长总计8km，目前路面破损严重，几乎无法通车，屡屡发生交通事故。希望相关部门关注，解决落实路面状况问题，非常感谢。

合阳县人民政府办公室回复：经查，Y313道路为合阳县百良镇合王路，该道路建于2010年，途经百良镇白眉、太枣、王家洼三个村，中途因道路严重破损，2013年县交通局重新将此路段修复正常。近年来，由于轿车及大型车辆增多，导致目前路面严重破损。今年，县交通局将白眉至榆林村道路修复列入2018年“油返砂”计划，施工单位已于9月6日进场对该路段进行大修改造，预计9月底前完工。

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9月13日有回复：西安市公交总公司等答复36条留言

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编辑： 辛超