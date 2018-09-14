首届西安国际舞蹈节开幕，斯卡拉歌剧院芭蕾舞团献上《堂·吉诃德》。（摄影 王宁）

西部网讯（记者 刘璞华） 9月13日晚，首届西安国际舞蹈节在陕西大剧院拉开大幕。作为此次西安国际舞蹈节的开幕大戏，“意大利芭蕾学派最佳代言”斯卡拉歌剧院芭蕾舞团首次亮相，由6名首席、10名独舞等120余名人员组成豪华明星阵容，为观众带来努里耶夫编导版本的芭蕾舞剧《堂·吉诃德》。

首届西安国际舞蹈节由中共西安市委宣传部、西安市文化广电新闻出版（版权）局、西安曲江新区管理委员会担任指导单位，由陕西大剧院、西安音乐厅承办。中共西安市委宣传部副部长廉宏伟、西安曲江新区管理委员会主任姚立军、中国国家芭蕾舞团原团长兼艺术指导，国家大剧院舞蹈艺术总监，中国舞蹈家协会名誉主席赵汝蘅，意大利斯卡拉歌剧院芭蕾舞团艺术总监费雷德里克·奥利维耶里，意大利斯卡拉歌剧院芭蕾舞团特邀指挥大卫·科尔曼作为特邀嘉宾到场出席开幕仪式。

作为开幕演出，斯卡拉歌剧院芭蕾舞团在西安站的演出大获好评，整部作品的舞蹈动作细腻又灵活多变，将令人眼花缭乱的舞步和令人着迷的表演完美结合，让现场的西安观众大饱眼福。市民林先生在观演后说：“斯卡拉歌剧院芭蕾舞团热情洋溢，欢乐动感，充满了青春的气息，演员们更是魅力十足，太好看了！”值得一提的是，这次首演更具本地特色，风味十足。乐池中，西安交响乐团现场伴奏，在指挥大卫·科尔曼的棒下，音乐与舞蹈齐鸣合奏，配合得天衣无缝。

《堂·吉诃德》连演两天之后，本周末，斯卡拉歌剧院芭蕾舞团将继续在陕西大剧院，携手西安交响乐团联袂呈现舞剧《吉赛尔》，这是有着“皇冠上的珍珠”之称的芭蕾经典，全明星阵容将演绎唯美的生死爱恋。

首届西安国际舞蹈节拉开帷幕，未来三个月将有数十场国际水准的舞蹈演出、舞蹈影像展、大师课、肢体工作坊等一系列活动亮相西安。为西安注入现代的舞蹈艺术创作热情，迎来四海八方的足尖精灵和名团大师，为市民们献上数场中外国际顶级水准的舞蹈文化演出，市民们在家门口就能欣赏到荣登国际舞台的优秀作品。