陕西10月起执行建筑施工特种作业人员新规 保障生产安全
时间：2018-09-14 09:21:39
来源：西部网-陕西新闻网
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陕西10月起执行建筑施工特种作业人员新规 保障生产安全
今天（9月14日），记者从陕西省住建厅了解到，为进一步加强对建筑施工特种作业人员的管理，预防和减少生产安全事故，将从10月1日起对全省建筑施工特种作业人员管理工作执行新规。
西部网讯（记者 李卓然 通讯员 何蓉）今天（9月14日），记者从陕西省住建厅了解到，为进一步加强对建筑施工特种作业人员的管理，预防和减少生产安全事故，将从10月1日起对全省建筑施工特种作业人员管理工作执行新规。
规定要求，各地住建主管部门要督促企业全面落实安全培训教育主体责任，加强特种作业人员安全培训教育。全省一级以上建筑施工企业要建立完善特种作业人员培训基地和教学设施，保证本单位特种作业人员培训教育需求。鼓励二级以下企业建立特种作业人员培训机构，自行组织特种作业人员培训和继续教育。对于不具备培训教育能力的企业，可采取企企联合、校企联合等方式组织开展特种作业人员培训和继续教育，或自行组织本企业特种作业人员参加特一级企业特种作业人员培训教育。
本次执行的新规定将加强建筑施工特种作业人员考核工作。考核对象为在陕西省房屋建筑和市政工程施工现场从事建筑电工、建筑架子工、建筑起重信号司索工、建筑起重机械司机、建筑起重机械安装拆卸工、高处作业吊篮安装拆卸工。考核内容包括安全技术理论和安全操作技能。省建设工程质量安全监督总站负责考核工作的组织实施，各地住建主管部门和工程质量安全监督站协助，考核不收取费用。
此外，规定还强调，各级住建主管部门及工程质量安全监督站要加大对特种作业人员从业情况监督管理力度，督促用人单位履行特种作业人员管理职责。要做好特种作业人员延期复核工作，建筑施工特种作业操作资格证书有效期为6年，每3年复核一次。
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文化唢呐，以其声音洪亮、曲调明快深受人们的喜爱。而在我国众多的唢呐演奏中，又以子长唢呐最令人震撼。09-03
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文化《照金岁月》以陕甘边照金革命根据地为创作素材，反映了20世纪30年代初陕甘边照金革命根据地的革命斗争历史。08-30
三农对“十三五”全省易地扶贫搬迁涉及的所有安置房、基础设施和公共服务配套设施工程开展工程质量安全“回头看”专项行动。09-12
三农陕西省蔬菜产业技术创新战略联盟揭牌仪式暨蔬菜产业发展交流现场会在泾阳县举行。09-12
三农目前全县农村危房改造存量1483户，已开工1483户，竣工验收1123户，拨付资金1267.89万元，全面完成了今年任务。09-12
三农一个镇建立一个基层就业创业和社会保障服务站、一个培训基地、一个新社区工厂、一个市级就业创业产业园。09-12
三农当场向东咀村捐赠资金26.98万元，用于道路改造、核桃深加工厂房建设、奶山羊养殖等，帮助改善农村面貌，提升群众生产生活质量。09-12
三农留坝县马道镇二郎庙村贫困户李素英一家人，最近总是乐呵呵的。“田里的泥鳅又肥又长，9月出售后，我家能分不少钱。”09-12
三农按照“一村一品”“一村一特色”的发展思路，在全镇12个村（社区）建设了11个扶贫产业园，走出了一条产业扶贫的新路子。09-12
三农该县种植核桃超过72万亩，并建立了核桃生产加工、仓储物流、交易结算、信息交互、融资服务运营管理体系。09-12
三农该项目是一个集奶山羊规模化示范饲养、奶山羊科学繁育、优质育种等多个功能于一体的综合性、科研性项目，总投资6000万元。09-12
三农“面对生活的困难，吕苗苗从未丧失信心。她踏实本分、不等不靠，为其他贫困户树立了榜样。”李方炜说。09-12
三农论坛围绕农业供给侧结构性改革、农产品消费升级、“互联网+”品牌农业、农产品上行、农业企业风险管理等主题，剖析大数据应用前景。09-06
三农我省将充分利用“三年百市”活动，加大对延安小杂粮、榆林小杂粮、延安小米、横山大明绿豆、府谷黄米等小杂粮名优品牌的宣传力度。09-06
旅游9月14日，“大美太行，天下脊梁”长治旅游旅游推介会在西安皇后大酒店举行。西安市旅发委张勇副主任出席推介会，长治市旅发委。09-14
旅游位于雁塔区曲江极地海洋公园极地馆负一层的曲江极地冰雪世界将于9月22日揭开神秘面纱，届时这个西北地区面积最大的室内冰雪主题游乐园将与西安人见面。09-14
旅游一名在日本开民宿的中国老板发文称，三名中国女游客通过短租平台入住他家民宿，离开时却将大量垃圾扔在房间。09-13
旅游目前，我国已有21个省份出台或公布157个景区降价或免费措施，还有157个将在“十一”前宣布降价。09-13
旅游如今的分界洲岛海域珊瑚礁生态系统较为完好，吸引了大量游客前来旅游观光，体验身处鱼群中的潜水乐趣。09-13
旅游贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县是苗、侗、水、瑶等少数民族聚居地，民族服饰文化多样性吸引海内外客商造访。09-13
旅游近期多条新航线开通，为广大旅客出行、旅游，航空货运提供更多选择、更多便利，快来看看有你期待的吗？09-13
旅游途家网发布《2018途家上半年民宿发展报告》，报告指出，成都成国内最热出行目的地榜首，出游目的以休闲度假、观光为主。09-13
旅游报告显示，西北地区旅游业在2017全年及2018年上半年，经历了显著增长。其中，青海旅游热度涨幅在西北地区领先。09-12
旅游鸡公岭飞拉达攀岩户外运动基地位于湖北省恩施土家族苗族自治州建始县花坪镇境内，吸引了众多爱好者前来体验。09-12
旅游今年以来，铁路总公司安全优质推进铁路建设，全国铁路1至8月完成投资4612亿元，新线开通960公里。09-12
旅游记者从广铁集团获悉，受台风影响，广东、海南等沿海地区部分高铁停运，车票自11日起停售。09-12
美食在寒冷的冬季，有胃寒老毛病的朋友们就会容易犯病，吃些什么可以暖胃，避免胃寒出现呢？09-13
美食食材： 板栗400克，猪蹄2只、生姜片、葱段、盐、味精各适量。09-13
美食当蔬菜、水果在农田里被采收下来的那一刻，当肉品从家禽身上割下的那一刻，这些收割后的食材，营养就开始渐渐地流失。09-13
美食鸡蛋里最有意义的成分就是蛋白质，可是它如果久炸久煮就会变质，营养就会流失，所以想要充分保留鸡蛋的营养，很多专家推荐鸡蛋羹。09-13
美食别看今天阳光灿烂，但室内的温度仍然让人暖和不起来。等到中午，来一锅疙瘩汤，暖暖自己吧。09-13
美食你以为红薯只能蒸着吃，或者烤着吃，那你就太“少见识”了。红薯有好多种做法吗，光这七种家常做法就让你食欲大增。09-13
美食女性一旦出现肾虚则会出现全身倦怠、注意力不集中、记忆力减退、失眠、胸闷等等问题，给她们的生活和工作带来了。09-12
美食前列腺介绍前列腺炎是成年男性的常见病之一。接下来为大家介绍6种老人多吃可长寿的食物以及老人的饮食注意事项。09-12
美食豆腐含嘌呤较多，嘌呤代谢失常的痛风病人和血尿酸浓度增高的患者，多吃豆腐易导致痛风发作。4、引起消化不良。09-12
美食不要再为昨天晚上的那包薯片，或者中午的那瓶可乐捶胸顿足，吃了5类常见高加工食品后“解毒”有妙招。09-12
美食闷热的天气外带无风的低气压，想畅快一把的话，开香槟吧。人人都知道喝香槟这么回事，但不是人人喝香槟的方式都是正确的。09-12
美食对于女人来说，良好的睡眠比任何的补品、化妆品都更加美容养颜。好睡眠如此重要，怎可被睡前食物轻易毁掉?
09-12
健康糖尿病明显的表现是血糖水平仍然高于正常水平，该病症分为1型和2型糖尿病。虽然糖尿病可引起许多全身性影响，但它也可引起某些皮肤病并发症。09-14
健康“烟民”可以在日常生活中，留意到身体状况的变化，但是最终的确诊还需医生的详细检查，及早发现疾病，仍需定期检查身体。09-14
健康世界上每3秒就有人患阿尔茨海默病，情况紧迫，形势逼人，在这老化的社会，需要全社会重视该病，早期采取干预措施，积极治疗，减轻患者及家属痛苦。09-14
健康不是说运动是减肥最有效的方法吗，怎么运动了体重反而上升？其实，运动体重上升是有原因的，一般是有几个以下原因。09-14
健康正因为秋季不像冬春季节有明显的气候交替，人们往往会忽视关节的保养，而一些关节方面的疾病在这个时候开始发出自己的信号。09-13
健康世界卫生组织近日发布的一项最新研究估计，全球超过14亿成年人由于身体活动不足而面临疾病风险，尤其是高收入国家的成年人“最不活跃”。09-13
健康一转眼就到了9月，秋风起，皮肤会慢慢变得干燥。除了抹润肤油，植物泡澡，对缓解秋冬季节皮肤、头皮干燥，也有一定作用。09-13
健康生气会导致内分泌系统紊乱，进而影响免疫细胞功能的正常运转，降低抵抗力，最终引发疾病。具体地说，生气有8大危害。09-13
健康环境污染会引发哮喘，气候变化会致哮喘发病，儿童哮喘也可能是感染因素引起的，父母要做好预防儿童哮喘措施，提高孩子身体抗病能力，增加营养。09-12
健康较敏感皮肤容易出现泛红、发痒、干燥的情况，大都是角质层太薄，这时候可以坚持使用温水进行洗脸，长期的坚持下来，可以改善自己角质层薄的现象。09-12
健康运动减肥固然健康，但也讲究方式和时间，只有方式和时间都用对了，减肥的效果也会更加突出明显。运动量要根据身体素质来定，不可盲目。09-12
健康脂肪肝不是一种单一的病症，可以说是全身的综合病症，因此一旦发现脂肪肝，哪怕是轻度的，也要引起足够的重视，以免病情加重。09-12
教育简单的数字未必能切出截然不同的两代人，但至少在中国，00后的登场还是意味着一个重要的节点。09-14
教育该不该送孩子上课外培训班，这件事已引发城市父母的集体焦虑。09-14
教育课桌椅高度与学生身高是否匹配，是影响孩子视力的因素之一。09-14
教育既体现了高校的人文关怀理念，也体现了学校教育管理工作以学生为中心的价值取向。09-14
教育首届西部清洁能源院士论坛由清华大学教授、原清华大学副校长、中国工程院倪维斗院士，清华大学付林教授、清华大学谢晓云副教授、西安交通大学戴义平教授分别作专题报告。09-12
教育看到学生们在农田里忙得不亦乐乎的样子，如果你以为这只是一次单纯的体验，那就错了。09-12
教育陈琳是我国著名外语教育专家，北京外国语大学教授。如今96岁高龄的他依然在英语教育领域孜孜耕耘、默默奉献。09-12
教育甄别和防范非法校园贷需要群策群力，监管部门要睁大眼睛，学校方面要提高警惕，大学生要改变消费观念。09-12
教育女儿妙妙变成“瘌痢头”的罪魁祸首，竟是自己2个月前买回的宠物兔，肠子都悔青了。09-12
教育本次活动是新长安丝路行十大系列活动中的第三大事件，并通过5个公益方阵进行宣传推广行动。09-11
教育2018年9月28日，紫气东来，敞怀相迎，诚邀社会各界友人暨广大校友拨冗莅临，同襄盛举，共谱华章。09-11
教育长到1岁9个月大，一直被肺炎困扰，总是咳嗽不断根，每个月跑医院，还瘦得跟豆芽似的。09-11
数码近期，一档综艺节目——《中餐厅》引发了民众的广泛热议。节目中赵薇表示，“好多外国朋友都让她帮忙代购，他们觉得中国产品不仅质量好，而且价格便宜，经济实惠。”09-06
数码vivo首款全面屏新机距离我们似乎越来越近，确认将于9月7日在印度推出的vivo V7+。08-28
数码而这次三星卷土重来，想用Galaxy Note 8重新夺回本该属于自己的市场。08-28
数码事实上，智能手机死在AR之手的论调基本上是错误的。在AR崛起的过程中，智能手机将会起到非常重要的作用。08-25
数码苏宁易购一年一度的“万人空巷抢厨卫”正式启动，同时，“U购908•苏宁全民疯抢节”同步启动！08-24
数码HTC VIVE™更新定价策略，加速高品质VR大众普及化进程。08-24
数码8月23日晚间消息今天，中国电信正式发布了截至2017年6月30日的中期报告。08-24
数码此款Note 8再次延续三星的发布战略，同时在产品特征上进一步强化全视曲面屏的效果。08-24
数码据CNBC报道，三星计划于美国当地时间23日（北京时间24日）上午在纽约举行记者招待会，发布其新的旗舰智能手机Galaxy Note 8。08-23
数码三星为美版的S9搭载了高通骁龙845处理器，并在北美地区签订合同大批量采用。08-23
数码这次 iOS 11 beta 7虽然说继续以优化为主，不过它同样也带来了不少的改变。08-22
数码据美国媒体报道，谷歌当日公布Android O系统的名称为Android Oreo（奥利奥）。08-22
房产水电改造是家装非常重要的一个环节，水电改造也是业主最容易被“宰”的一环。05-21
房产很多喜欢做料理的人都会很注重厨房的装修，现代年轻人喜欢在厨房设计一个吧台，这样不仅时尚美观，还给家居生活增添情调。05-21
房产在厨房设计中，有一个最基本概念是“三角形工作空间”。05-18
房产浴室装修好的话可以给我们的生活带来很多便利，但是如果浴室装修忽略了应该注意的地方，那就会给我们的生活增添很多原本能够避免的问题。05-17
房产装修房子是买房后一般都会进行的必要程序，但装修带来的麻烦也不少，最大的问题就是装修完如何去除甲醛，可以试试以下的方法。05-17
房产15日，商务部流通业发展司、中国建筑材料流通协会共同发布全国建材家居景气指数BHI。05-16
房产水电改造是家装非常重要的一个环节，对家装质量的影响非常大。05-14
房产现如今人们已经意识到户型设计的重要性，纷纷聘请设计师来对房子进行最优化的设计。那么装修户型设计要点有哪些呢?05-14
房产那么看楼盘的装修样板间时，使用以下这4招可以马上戳穿样板间的假面，快学起来吧。05-14
房产很多80后喜欢将厨房装成开放式，不仅因为其居住的房屋面积小，更多的是崇尚一种生活方式。05-12
汽车就在前不久，由于特朗普对中国制造的汽车加征关税，福特宣布取消向美国出口在华生产的新款跨界车计划。09-14
汽车Rapide E将使用后置的两个电动马达进行后轮驱动，最大马力可达到601匹，峰值扭矩可达700磅英尺(约合1000牛米)。09-14
汽车就其外观设计而言，概念车车显然是以基于标准版C5 Aircross，但车身包围的装饰颜色为蓝色，左侧也增加了充电接口，车轮毂为纯黑色。09-14
汽车今年二季度，受高温天气、贸易摩擦、库存量高企等因素影响，汽车销量持续乏力，车市逐渐转冷。09-14
汽车虽然英国8月份汽车销量鼓舞人心，但柴油车和英国退欧依旧对英国和欧洲的汽车行业造成压力。09-13
汽车该试验场地将模拟高速公路自动驾驶的一系列挑战性环境，包括路障、隧道和不同道路照明条件,以及州级出入口匝道。09-12
汽车目前，每台Q8都将搭载3.0升V6涡轮增压，搭配8速自动变速箱，动力达335马力，峰值扭矩可达369磅英尺。09-12
汽车奔驰董事长蔡澈(Dieter Zetsche)表示，到2025年，奔驰纯电动汽车将占据其产品系列的15%-25%，占领60%的市场份额。09-12
汽车随着雪佛兰沃兰多在本届成都车展首发亮相，国内年轻消费者将能近距离感受新时代家轿高颜值、多功能的产品魅力。09-07
汽车由于发动机线束存在起火风险，计划在日本、北美、欧洲和其他地区召回大约103万辆汽车，包括其C-HR紧凑型跨界车和普锐斯混动车。09-07
汽车对于自己的第一辆纯电动汽车，查尔斯选择了历来喜爱的鲁瓦河蓝，是定制车身颜色，因此将收取额外的费用。09-06
汽车停产蒙迪欧和其他车型是福特全球业务调整的一部分，福特或将裁掉24000名员工，其中大部分都在欧洲。09-06