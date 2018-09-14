陕西10月起执行建筑施工特种作业人员新规 保障生产安全

西部网讯（记者 李卓然 通讯员 何蓉）今天（9月14日），记者从陕西省住建厅了解到，为进一步加强对建筑施工特种作业人员的管理，预防和减少生产安全事故，将从10月1日起对全省建筑施工特种作业人员管理工作执行新规。

规定要求，各地住建主管部门要督促企业全面落实安全培训教育主体责任，加强特种作业人员安全培训教育。全省一级以上建筑施工企业要建立完善特种作业人员培训基地和教学设施，保证本单位特种作业人员培训教育需求。鼓励二级以下企业建立特种作业人员培训机构，自行组织特种作业人员培训和继续教育。对于不具备培训教育能力的企业，可采取企企联合、校企联合等方式组织开展特种作业人员培训和继续教育，或自行组织本企业特种作业人员参加特一级企业特种作业人员培训教育。

本次执行的新规定将加强建筑施工特种作业人员考核工作。考核对象为在陕西省房屋建筑和市政工程施工现场从事建筑电工、建筑架子工、建筑起重信号司索工、建筑起重机械司机、建筑起重机械安装拆卸工、高处作业吊篮安装拆卸工。考核内容包括安全技术理论和安全操作技能。省建设工程质量安全监督总站负责考核工作的组织实施，各地住建主管部门和工程质量安全监督站协助，考核不收取费用。

此外，规定还强调，各级住建主管部门及工程质量安全监督站要加大对特种作业人员从业情况监督管理力度，督促用人单位履行特种作业人员管理职责。要做好特种作业人员延期复核工作，建筑施工特种作业操作资格证书有效期为6年，每3年复核一次。

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