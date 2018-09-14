陕西省考古研究院首次对公众开放文物库房

公民围观周原贺家西周铜轮牙车马修复
西部网讯（记者 苏静萌）9月13日，20余名公民代表来到陕西省考古研究院的考古基地参加“社会公众走进政府”活动，承办本次活动的陕西省文物局通过邀请公民代表参观杨官寨考古工地和保存出土文物的泾渭基地，向社会公众展示陕西文化遗产保护成果，宣传文化遗产保护工作。
在杨官寨遗址考古工地进行参观，负责杨官寨考古发掘工作的杨利平分别就杨官寨遗址的背景、发掘成果、保护工作成果等方面，进行了详细介绍，并解答了大家提出的问题。他说杨官寨遗址是目前所知面积最大、庙底沟时期唯一的保存较好的大型环壕聚落遗址，我们眼前的是当时的墓葬区，距今已有五千年左右，站在这里可以说是‘穿越时空’。
在陕西省考古研究院保存出土文物的库房——泾渭基地，公民代表们先后参观了及周原贺家西周铜轮牙车马修复室，标本陈列室和石刻库房，聆听专家讲解这些珍贵文物保护现状，以及背后的故事。据了解，这也是陕西省考古研究院对普通市民开放文物库房，该院收藏的很多珍贵文物也是首次与公众见面。
参观结束后，陕西省文物局副局长周魁英，陕西省考古研究院院长孙周勇等与市民代表进行座谈，代表们纷纷表示，参与文物保护不仅要有热情，还要具备一定的专业知识，通过此次活动，今后一定会对文物保护更加关注，并向身边人宣传文物保护的重要性，让更多人参与到这项工作中来。
编辑： 陈越
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