陕西科技创新创业大赛决赛将举行 覆盖六大专业领域

西部网讯（记者 李媛）记者近日获悉，2018年“沣东杯”陕西省科技工作者创新创业大赛(以下简称“大赛”)决赛将于9月17日—19日举行。从今年4月筹备以来，大赛在近五个月的时间里经历了预赛、复赛等重要环节，经过层层选拔，共有152个项目进入决赛，激烈的竞争使赛事成为一场备受关注的科技盛宴。

据了解，本次大赛以“创新驱动发展 科技成就梦想”为主题，旨在以科技创新和科技工作者现实需求为导向，搭建服务创新平台，营造创新氛围，弘扬创新文化，调动更多科技资源支持科技工作者创新创业活动，努力将陕西科教资源优势转化为创新发展和产业优势，为陕西省实现“追赶超越”目标贡献科技力量。

陕西省科协党组书记孙科介绍，2018年是陕西省科技工作者创新创业大赛连续举办的第三年，在前两年的基础之上，本届大赛的参赛项目实现了全面升级。

“为了贯彻新发展理念，推动经济高质量发展，我们注重大赛参赛项目成果的落地转化，激励更多科技工作者开始关注、参与‘陕西省科技工作者创新创业大赛’这一平台。此次参赛覆盖信息技术、生命医药、农业科技、先进制造、材料与工程、新能源及节能环保6个专业领域，不仅参赛的项目更多，项目水平也更高了，既有发展新兴产业的前沿高技术，也有推进传统产业换发生机的实用技术。”孙科说。

三年来，大赛得到了科技工作者的一致好评，科技成果转化平台日显，70多个项目通过产业园区、科技企业孵化器、创业投资机构成果孵化落地。前两次大赛的参赛获奖项目“秦盾”云加密数据系统、太阳能Wi-Fi无人机、“卫星互联网”、机器人室内定位导航、“‘翱翔’系列微小卫星产业化”、机械式电梯坠落减速缓冲救生装置等一大批项目，得到百余家全国知名投资机构的基金合伙人、知名投资人和市场的追逐青睐，取得了良好的经济效益。

编辑： 陈越