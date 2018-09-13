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【壮美黄河 润泽三秦】壶口瀑布 乾坤湾 陕北原生态景色美不胜收

时间：2018-09-13 22:09:08  来源：西部网-陕西新闻网  

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【壮美黄河 润泽三秦】壶口瀑布 乾坤湾 陕北原生态景色美不胜收

9月12日“壮美黄河行”陕西网络段主题活动来到了中国第二大瀑布——壶口瀑布。

壶口瀑布美景

西部网讯（记者 朱童戈）“风在吼，马在叫，黄河在咆哮，黄河在咆哮。”没有比这里更适合唱出这首气势磅礴的《黄河大合唱》了，看着千里黄河尽收壶口，听着奔腾咆哮的水声，这里唱出了黄河的魂！9月12日“壮美黄河行”陕西网络段主题活动来到了中国第二大瀑布——壶口瀑布。

编辑： 陈越

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