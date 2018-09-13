“五保户”挖药材攒万元被盗 汉阴警方8小时找回“血汗钱”

郑某向民警介绍家中被盗情况。

郑某请人写感谢信向民警致谢。

西部网安康讯（记者 毛明博 通讯员 刘安正 柯玉华） 9月4日，当67岁的郑某从山上挖草药回家后取钱准备到汉阳镇赶集时，这才发现辛辛苦苦积攒的1万多元钱竟然不翼而飞，这让她气愤不已。汉阴县警方在接警8小时后，将其被盗财物如数追回，为表示谢意，郑某请人写感谢信向民警致谢。

据汉阴县公安局汉阳派出所处警民警刘凯介绍，郑某是五保户，她所丢失的钱物都是平常给人帮工和上山挖草药积攒的。“因郑某不识字，所以就没有把钱存到银行。”

村民向处警民警反映，案发前曾有名杨姓精神病患者在村中多次出现。经民警现场勘查、走访、初步锁定嫌疑人为汉阳镇村民杨某。随即，民警开始寻找杨某踪迹，在询问杨某家人和辖区搜寻未果的情况下，民警遂开展外围摸排。

9月4日22时许，办案民警刘凯得知杨某在60余公里外的县城出现的消息后，随即驱车赶往县城，最终在城区某快餐店中将正在购买食品的杨某抓获。

民警在现场检查杨某随身物品时，发现其身上有赃款现金11702元、白色手机一部、红色收录音机一部，在民警询问下，杨某承认这些物品是曾潜入郑某家偷盗所得。

经查，9月3日杨某路过郑某家时发现房屋窗户未关严实，随即推窗入室盗窃了1万余元现金及手机收录音机财物，得手后，杨某乘车在汉阴县城还用偷窃钱款购买了一部手机。

汉阴警方介绍，经确认，嫌疑人杨某系精神障碍患者，公安机关对其批评教育后责任其监护人严加管教。目前，受害人郑某10000余元与被盗财物已被全部追回。

编辑： 王瑜