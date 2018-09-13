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安康设立24小时服务热线 随时受理秦岭生态保护方面咨询、投诉事项

时间：2018-09-13 21:09:09  来源：西部网-陕西新闻网  

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安康设立24小时服务热线 随时受理秦岭生态保护方面咨询、投诉事项

为扎实推进安康市秦岭生态环境保护工作，安康市秦岭生态环境保护办公室决定，依托12345便民服务热线电话，“7×24”小时受理秦岭生态环境保护方面咨询、求助、投诉事项。

安康市秦岭生态环境保护涉及的范围。（安康市政府网站供图）

西部网安康讯（记者 毛明博） 为扎实推进安康市秦岭生态环境保护工作，安康市秦岭生态环境保护办公室决定，依托12345便民服务热线电话，“7×24”小时受理秦岭生态环境保护方面咨询、求助、投诉事项。

记者从安康市秦岭生态环境保护办公室了解到，市民可通过24小时便民服务热线12345随时提供破坏秦岭生态环境保护的线索。

这些线索包括违法违规建别墅和宗教场所问题，违法违规审批项目问题，违法违规乱搭乱建房屋问题，违法违规开矿、采沙石、侵占河道、破坏山体和林地等私采滥挖、乱排乱放、乱砍乱伐等问题，水污染、大气污染、土壤污染、面源污染等环境污染突出问题。

 

编辑： 王瑜

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