宁强县下拨10万元资金用于应对处置地震灾情

西部网讯 9月12日19时06分，宁强发生5.3级地震后，地震发生后，宁强县委、县政府高度重视，立即启动地震应急救援预案，成立“宁强县‘9·12’抗震救灾指挥部”，成立青木川和广坪、燕子砭和安乐河2个现场指挥部，第一时间传达落实省委书记胡和平、省委副书记贺荣、汉中市委书记王建军、市长方红卫等省、市领导批示精神，指挥协调各项查灾核灾救灾工作有序进行。
县上领导连夜带队先后到宁青路沿线镇办等地了解灾情及群众生产生活情况，随后在震中所在地广坪镇现场指挥，在家其他县级领导陆续分赴包联镇办坐镇指挥，组织核灾救灾、慰问干部群众、维护社会秩序。县民政、公安、卫计、安监、国土等部门人员23名，组织发动28名武警、消防官兵和医护人员，紧急赶赴广坪及周边镇组织开展灾情核查、隐患排查和群众思想安抚等工作。
各镇办迅速启动地震应急响应，迅速组织力量全面核查灾情。同时，县上紧急给广坪镇下拨10万元救灾应急资金，并对应急值班值守、重要设施监测、舆情发布等工作作出安排。省市相关部门也派出工作组第一时间赶赴宁强县广坪镇开展工作。
截至9月13日17时30分，经各级干部核灾，此次地震未造成人员伤亡及重大财产损失，广坪镇4户群众房屋轻微受损。震区水、电、路、通讯等设施未受较大影响，社会大局稳定。全县各级干部继续深入村组进一步核灾救灾，重点对学校和医院、偏远户和吊庄户以及地灾点进行核查核实，指导做好抗灾防灾有关工作。县抗震救灾指挥部继续密切关注震情发展趋势，加强分析研判，随时做好应急处置。
编辑： 王瑜
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