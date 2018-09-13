最新！9月20日起宝成线列车实行新运行图 6063/4次公益列车持续开行

西部网讯（记者 刘璞华）今天（9月13日）下午，西部网、陕西头条记者从中国铁路西安局了解到，为保证沿线人民出行，中国铁路西安局集团有限公司在确保安全的前提下，持续开行6063/4次公益列车。同时，铁路部门将于9月20日零时起对宝成线列车运行图进行调整。
记者了解到，宝成线列车运行图调整后，宝成线（宝鸡至广元间）将开行北京西—成都T7次、成都—北京西T8次；扬州—成都K245/8/5次、成都—扬州K246/7/6次；成都—佳木斯K546/7次、佳木斯—成都K548/5次；宝鸡至广元6063次、广元至宝鸡6064次列车。为确保旅客列车运行安全，列车均在白天经由灾害区段，并在部分区段降速运行。
宝成铁路王家沱至乐素河山体灾害区段自7月28日线路抢通以来，中国铁路西安局集团有限公司持续开展加固综合治理工程。截至9月10日，山体表层防护工作全部完成。随后，加固综合治理工程将向山体内部延伸，采取挂网喷锚、钢花管注浆、锚索加固等措施，增加山体强度。
受持续强降雨影响，7月12日宝成铁路王家沱至乐素河间发生山体崩塌灾害，塌体掩埋线路，铁路行车受到严重影响。经过连续16天抢险奋战，7月28日铁路线路顺利抢通。
为确保旅客安全，中国铁路西安局集团有限公司组织铁科院、铁一院、铁六院等技术专家组对灾害区段进行分析研判，由于山体呈“V”型崩塌， 有向两侧及山上发展的趋势，同时山体坡面仍在蠕动变化，不良地质仍在发育，存在较大地质灾害隐患。
据悉，此次调整运行图还涉及包西、西康等线路部分列车，请广大旅客注意当地车站公告、12306网站，或关注“西铁资讯” 官方微博和微信，掌握列车运行时刻，合理安排行程。
编辑： 钟莹
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