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西安经开区拆除机场高速高架桥下5000余平米违建

时间：2018-09-13 18:22:46  来源：西部网-陕西新闻网  

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西安经开区拆除机场高速高架桥下5000余平米违建

9月12日，西安市出动执法人员近百名，机械车辆20余辆，对3处砖混结构房屋进行拆除，拆除违建5000余平方米，累计拆除2万余平方米，机场高速草滩园区高架桥下违建拆除工作强力推进，取得积极成果。

机场高速高架桥下拆除违建5000余平米。

西部网讯（记者 刘望） 9月12日，西安市出动执法人员近百名，机械车辆20余辆，对3处砖混结构房屋进行拆除，拆除违建5000余平方米，累计拆除2万余平方米，机场高速草滩园区高架桥下违建拆除工作强力推进，取得积极成果。

机场高速途经西安市经开区草滩园区全长约2.1公里，其高架桥下建有3处违建，涉及汽车修理厂房、农产品水果加工坊、仓储仓库等各类商户主体111家，违建面积19万余平方米。

据了解，“四改两拆”工作开展以来，经开区累计完成整改任务29.5万平方米，拆除任务55万平方米，完成户外广告标识牌匾799处2234块，拆除任绕城高速沿线单立柱广告20个。

机场高速高架桥下拆除违建5000余平米。

西安经开区拆除违建时间线

8月25日，西安经开区管委会召开专题会议，针对机场高速高架桥下违建拆除工作进行安排部署，明确责任分工及完成时限。

9月初，经开区规划部门依法进行了规划认定。

9月4日，经开区城市管理局、国土规划局、安监局、消防大队联合张贴《关于督促自行违建的通知》和《限期搬离通告》，责令限期自行拆除、搬离违建内物品。期间，经开区领导带队，和企业商户多次协调沟通，企业表示积极配合，并承诺自行拆除。

目前3处违建楼顶及墙体结构大部分已拆除，钢结构主体正在拆除中。按照拆除任务完成时限要求，预计9月中旬全部拆除完毕。

编辑： 刘望

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