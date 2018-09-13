宝鸡将开展养犬管理专项整治 出门遛狗不能再“任性”

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞） 溜犬不拴犬绳、违规进入公共场所、养犬不办证、一户多养……9月15日起， 宝鸡市将针对这些问题在全市范围内集中开展养犬管理专项整治工作，有效规范宝鸡市民养犬行为。

据了解 ，根据《宝鸡市市区养犬管理办法》（市长令69号）相关规定，宝鸡市市区养犬管理工作领导小组决定，自9月15日到11月15日，在宝鸡全市范围内集中开展养犬管理专项整治工作。

通过整治重点解决五类问题：

一是对违规养犬行为进行查处， 对于不按规定一户多养和随意街头溜放的行为坚决纠正，对于养犬不办证和私自饲养的行为，责令其立即改正或予以捕捉，确保一户一犬一档。

二是捕捉、收容市区流浪犬、无证犬。

三是查处市区饲养、销售、繁殖大型犬、烈性犬。

四是查处溜犬不拴犬绳、违规进入公共场所的行为。

五是查处养犬扰民干扰他人正常生活的行为。

专项整治工作期间，城管综合执法部门、公安部门、农业部门将履行相关职责，对涉及的相关问题进行查处，对养犬进行规范管理。通过集中整治，有效规范宝鸡市民养犬行为，减少市区流浪犬只，减少犬只扰民、伤人事件。

编辑： 王瑜