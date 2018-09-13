宝鸡两男子街头皮一下持仿真枪打人 警方喊受害者指认

嫌疑人照片。
西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞） 今年春夏以来，宝鸡市市区连续发生多起年轻女子被不明物打伤（疑似被针扎）的案件，两男子因寻衅滋事现已被依法逮捕。现公开向宝鸡市民搜集未报案受害人员，受到此类伤害的群众，请及时报案。
今年7月26日晚，宝鸡市公安局渭滨分局清姜派出所连续接到2名年轻女性报案，称她们在路边散步过程中，两名男子驾车从其身边驶过时，自己身体突然感觉像针扎一般疼痛，怀疑遭到2名男子袭击。
8月6日，民警经过蹲点守候，成功在宝鸡金台区抓获嫌疑人同某和张某，并缴获仿真枪两把，塑料弹丸一瓶，作案工具摩托车一辆、电动车一辆。
现已查明：张某、同某在宝鸡市区某商场购买仿真枪并在市区内随意射击，以年轻女子为目标，寻求刺激。张某、同某为一胖一瘦男青年驾驶黑色踏板摩托车、电动助力车，持仿真手枪随意射击路人，作案目标选择骑共享单车女性、人行道独自行走女性，穿着单薄（系短裤、短裙年龄偏小的女性）袭击其背部、腿部等。主要作案地点在宝鸡市区：蟠龙大桥、市民中心、胜利桥南、英达路口、清姜路、上马营、陈仓大道、文化路、斗鸡、新建路、经二路、第五大道、高新大道等地点。
两人自4月份到8月初以来作案20多起，造成了恶劣的社会影响，现两人被以寻衅滋事罪依法逮捕。
为了惩恶扬善，维护祥和安定的社会治安环境，现公开向宝鸡市民搜集未报案受害人员，凡今年4月至8月初受到此类伤害的群众，请及时来宝鸡市公安局渭滨分局报案。
联系电话：0917-3623068
联 系 人：马警官186-9172-7722 纪警官151-9174-8862
编辑： 王瑜
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