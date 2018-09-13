榆林举办高端能源化工发展高峰论坛 探寻转型升级新路径

榆林举办高端能源化工发展高峰论坛。

西部网榆林讯（记者 李明）9月12日下午，榆林市举办高端能源化工发展高峰论坛，论坛以“能源化工发展与管理创新”为主题，旨在研判中国能源及能源化工发展形势和演进趋势，寻求能源化工产业改革创新、转型升级发展的新路径、新模式，特别是探索能源经济的政策创新和政府管理创新的新思路、新举措，为加快榆林高端能源化工基地建设奠定新基点、构建新平台、开创新未来。

据介绍，榆林资源富集，境内煤油气盐富集一地，每平方公里地下蕴藏着10亿元的宝藏。2017年，榆林一次能源产量在全国占比达到11%，已成为国家西煤东运的腹地、西气东输的源头、西电东送的枢纽和21世纪重要的能源接续地。

榆林市长李春临表示，榆林作为国家能源化工基地，保障国家能源安全、推进资源清洁利用、探索资源型地区转型路已经成为榆林肩负的使命。当前和今后一个时期，榆林将坚持“一条主线、三个着力、六条产业链、三大目标”的能化产业发展战略，全力推动榆林转型升级、高质量发展。

论坛上，中国工程院院士谢克昌，中国工程院院士王安，中国能源研究会常务副理事长史玉波，自然资源部咨询研究中心咨询委员张大伟，延长石油集团高级顾问张积耀，山东兖矿集团公司副总经理、陕西未来能源化工有限公司董事长孙启文，上海华谊集团技术研究院常务副院长张春雷等7位院士、专家、学者分别围绕能源化工形势分析与发展应对思考，发挥制度优势、推进供给侧改革、打造现代能源经济体系，促进电力转型变革实现高质量发展，中国油气资源形势及对策建议，陕西省煤化工产业高端化创新发展的建议，煤制油产业发展战略及发展方向，煤基精细化学品及新材料主题作了报告。

参加论坛的还有中央大型企业负责人，省政府有关部门、大专院校、科研院所的领导和部分省属大型企业的负责人；榆林市委、市人大、市政府、市政协的主要领导、分管领导；毗邻省区出席煤博会的代表、全国能源化工行业知名企业及榆林市内能源化工企业代表，共400余人。

编辑： 张娟