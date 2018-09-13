庆祝改革开放40周年暨陕西统战宣传基层行活动启动

西部网讯（记者 刘望）为充分展示改革开放40年特别是党的十八大以来陕西省统一战线各领域取得的辉煌成就和各领域涌现出的先进个人以及基层统战亮点工作，9月13日，由陕西省委统战部组织的“庆祝改革开放40周年暨统战宣传基层行活动”在西安启动。

今年是改革开放40周年，为回顾改革开放40年这一波澜壮阔的伟大历史进程和取得的巨大成就，反映40年来的时代嬗变，记录我们前进的脚步。陕西省委统战部按照陕西省委和中央统战部有关庆祝我国改革开放40周年和《关于在全省知识分子中深入开展“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”活动的实施方案》活动安排，并结合工作计划，组织中国新闻网、陕西日报、西部网等10家中省媒体，将深入西安、汉中、咸阳、宝鸡等地进行实地采访。

期间，大家将深入发现挖掘与改革开放息息相关的党派、无党派、民族宗教、非公经济、党外知识分子、新的社会阶层等重要人物以及基层统战组织，通过深度采访，记述当事人或其家庭、家人与改革开放的故事。用鲜活的故事反映改革成果，用人物的历程折射时代变迁，以他们在改革开放大潮中的亲历亲见、亲闻亲为，反映改革开放40年来我国发生的翻天覆地变化，彰显改革开放取得的重大成就，进一步激励统一战线成员大力支持改革、积极投身改革，进一步弘扬改革开放主旋律、汇聚改革开放正能量。

据了解，陕西省委统战部开展的统战宣传基层行活动自2011年开展以来，已成为陕西省统战宣传工作的一项品牌活动。

编辑： 刘望