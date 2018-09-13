陕西省食药监局约谈美团等网络餐饮 将严打违规行为

时间：2018-09-13 14:27:40 来源：西部网--陕西新闻网
西部网讯（记者 张琪）日前，陕西省食品药品监督管理局就网络订餐食品安全问题约谈了美团、饿了么等网络餐饮服务平台在陕负责人。
约谈会上，重申了总局9月3日网络餐饮服务平台约谈会议的要求，指出第三方平台日常经营行为中存在的主要问题，要求其进一步加强管理，规范经营行为，严格按照《食品安全法》《网络餐饮服务食品安全管理办法》《陕西省网络订餐食品安全监督管理办法》等相关规定在陕从事经营活动。
省食药监局对各网络餐饮服务平台提出了具体要求：一是要按总局约谈精神开展自查工作，合法经营；二是要严格履行企业主体责任，对入网餐饮服务提供者进行有效管理，充分发挥互联网企业优势，做到全环节有监管、有追溯；三是要运用食品封签等新措施，提升消费者对食品安全的信心。
据了解，省食品药品监督管理局于9月11日起开展网络餐饮食品安全专项整治工作，全面排查网络餐饮服务环节食品安全隐患，严厉打击无证经营等违法违规行为，为广大消费者提供一个健康、安全、放心的网络消费环境。
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