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下半年陕西报考教师资格证达144754人 较上半年增幅73.5%

时间：2018-09-13 14:19:58  来源：西部网-陕西新闻网  

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下半年陕西报考教师资格证达144754人 较上半年增幅73.5%

2018年陕西省下半年中小学教师资格考试笔试将于11月3日举行，目前报名已顺利结束。记者今天（9月13日）从省招办获悉，此次报名人数144754人，报名科次305537科，再创新高。

西部网讯（记者 彭芬）2018年陕西省下半年中小学教师资格考试笔试将于11月3日举行，目前报名已顺利结束。记者今天（9月13日）从省招办获悉，此次报名人数144754人，报名科次305537科，再创新高。

报名情况同比2017年下半年，人数增加42136人，增幅41.1%；科次增加83713科，增幅37.7%；环比2018年上半年，人数增加61316人，增幅73.5%，科次增加147783科，增幅93.7% 。

编辑： 张娟

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