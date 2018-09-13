鄠邑区持续发力整治秦岭违建 累计拆除违建508处

鄠邑区草堂镇海航西安草堂科技产业配套园违建拆除现场。
鄠邑区草堂镇海航西安草堂科技产业配套园违建拆除现场。
西部网讯（记者 马晴茹 通讯员 田森 田磊）连日来，西安市鄠邑区对山水草堂、西安院子、达观天下等违建别墅项目拆除工作持续推进，截至目前，全区拆违面积已接近20万平方米。今天（9月13日），鄠邑区再次对海航西安草堂科技产业配套园(草堂山居)项目依法进行拆除。
据了解，海航西安草堂科技产业配套园(草堂山居)项目由西安海航置业有限责任公司建设，位于鄠邑区草堂镇环山路以北，已建别墅142栋275套，占地面积461.34亩。
根据省、市秦岭北麓违建别墅整治领导小组调查核实结果，该项目违反了《关于开展秦岭北麓生态环境保护专项整治工作的通告》相关规定。2018年9月4日，鄠邑区建设与住房保障局下发《撤销建设工程规划许可证决定书》(鄠建撤字[2018]01号)，对其所取得的行政许可进行撤销，该项目属违法建设。
9月13日，鄠邑区依据《中华人民共和国城乡规划法》《西安市秦岭生态环境保护条例》《西安市城乡规划条例》和《西安市秦岭生态环境保护管理办法》等法律法规，按照省、市秦岭北麓违规建别墅问题整治工作方案要求，组织公安、住建、国土、草堂镇政府等工作人员200余人，拆除（降尘）机械59台，洒水车10台，对未取得施工许可证的海航西安草堂科技产业配套园45栋在建别墅进行拆除。
记者获悉，截止9月12日，鄠邑区实际累计拆除违建346宗508处，拆除违建总面积180759.65平方米，其中别墅类37宗182栋195套，面积60945.35平方米。
据了解，别墅类项目当日拆除情况为，31栋31套，拆除面积9317.81平方米，其它违建拆除面积5533平方米。其中，双威奥林匹克度假村项目当日持续拆除面积730.81平方米，累计拆除面积3200平方米；西安院子项目拆除2栋2套，当日拆除面积420平方米，累计拆除4494平方米；达观天下项目拆除1宗29栋29套，当日拆除面积8167平方米，拆除遗留违建4层建筑2栋，面积5533平方米。
编辑： 张娟
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