西安一黑摩的司机被查不甘心 街头公然持械袭击民警

张某亮正从电动摩托车踏板上抄起一块砖。执法记录仪截图

西部网讯（记者 刘望）黑摩的是城市交通的一块牛皮癣，横冲直撞的黑摩的给交通安全带来了很多交通隐患。近一段时间，西安交警就对黑摩的展开了持续整治。但万万没有想到，个别黑摩的司机竟然对执勤民警进行公然报复。

一块地砖迎面砸向民警 民警伤情严重

9月7日早高峰时段，西安交警碑林大队便衣民警毛伟和同事等5人，在南二环太白立交桥下西北角由东向西辅道，依法纠处两、三轮车非法载客、不按规定车道行驶等交通违法行为及交通不文明行为专项整治。

8时40分许，整顿工作即将结束时，一名头戴帽子的男子骑着红色电动摩托车沿辅道由西向东逆行，车骑到距民警毛伟约3米处时，该男子从电动摩托车踏板上摸出一块砖，用砖的尖角迎面砸向民警毛伟。

该男子在袭警的整个过程中车辆都没有减速，袭击民警后，该男子还辱骂民警并驾车加速逃离现场。民警毛伟随即被送往交通医院进行检查，结果显示，毛伟的左侧上颌窦前壁、后外侧壁、左眼眶外侧壁、左颧弓骨骨折；左颞磷部骨折可疑；右侧上颌窦腔内积血，毛伟面部还存在鼻梁骨等多处骨折。

监视民警行动 乔装打扮后公然实施报复

经调查，行凶男子张某亮（化名），男，陕西三原人，归案前在一家饭店做后厨，平日兼职开黑摩的，此次袭警属于蓄意报复便衣民警。当天上午8:20分许，张某亮驾驶黑摩的载一名女性乘客经过南二环，当时民警对他进行了拦截，但张某亮强行冲卡，逃离了现场。

随后，张某亮骑着电动车在民警检查点多次进行观察，并确定了便衣民警毛伟是拦截他的警察。8:40分左右，张某亮戴上了帽子等配饰将自己进行伪装，并在附近地面捡起了一块破碎的地砖并将砖块放在电动摩托车的踏板上，在南二环加速逆行靠近检查点，对民警实施了报复。

经执法记录仪画面及中队两三轮整治工作台账比对，9月12日，派出所民警在西华门一饭店内将嫌疑人张某亮抓获。初审中，嫌疑人张某亮拒不承认其袭警的事实，但在一系列证据下，嫌疑人张某亮最终如实供述了其报复袭警的犯罪事实。民警调查还发现，6月19日张某亮因违法载客行为被处理过。

警方：针对特定民警公然实施报复令人震惊

因伤情较为严重，民警毛伟被转往西京医院进行救治。西京医院医生诊断发现，毛伟的伤情比较复杂，需要住院连续治疗并进行手术。

嫌疑人张某亮目前因涉嫌妨害公务罪已被依法刑事拘留。如果民警伤情确定为重伤，则意味着张某亮涉嫌故意伤害，可能面临3年以上10年以下有期徒刑的处罚。

嫌疑人张某亮在周围多次监视并确定民警身份，针对特定民警公然实施报复的行为令人震惊。西安交警碑林大队民警告诉记者，本次民警遇袭事件性质恶劣，危害重大，公安机关对这种暴力抗法的行为将严惩不贷。

编辑： 刘望