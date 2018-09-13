宜川：“党支部+企业+产业+合作社” 党建引领促脱贫

西部网讯（陕西广播电视台《今日点击》记者 王勇）“村看村、户看户、群众看的是支部”，延安宜川县在脱贫攻坚中围绕“抓党建、促脱贫、惠民生、筑和谐”的总体思路，通过“党支部+企业+贫困户”、“党支部+产业+贫困户”、“党支部+合作社+旅游+贫困户”等一系列模式，因地制宜、精准施策，为贫困群众实现稳定增收、如期脱贫奠定坚实的组织基础。

宜川县地处黄土高原沟壑区，属于国家扶贫开发工作重点县，截至2018年，全县有在册贫困户1373户3334人。如何让他们如期脱贫？宜川县通过党建引领、产业发展，使贫困群众“鼓了腰包、见了红利、得到了实惠”。

宜川县丹州街道办王湾村村民张玉成：“通过这两年，政府+企业给我们帮扶，我们的收入都是在翻倍的收入，今年全家的收入我估计能达到四万元。”

今年54岁的张玉成，以前主要靠种玉米、打零工，全家一年收入不到一万元。从2016年起，村上帮助张玉成家建起了四个蔬菜弓棚，加上土地流转及入股分红，老张家的收入翻了几番。如今，全村50多户村民还从土窑洞搬进了宽敞明亮的新民居。

宜川县丹州街道办王湾村党支部书记张清明：“发展弓棚，我就给做思想工作，党员带头，支部领先。”

王湾村地处宜川县川道梢林区，受区域气候影响，村上不适宜发展果业，群众产业发展滞后，增收渠道单一。几年前。村上决定发展蔬菜大棚，但当初村民们并不认同。

陕西皖秦实业有限公司总经理彭皖秦：“企业主要是给贫困户一个土地流转、入股分红、劳务用工，通过这些‘三变’改革政策，让我们王湾的村民年收入增加到3000元以上。”

通过土地流转，企业注资，如今王湾村的蔬菜弓棚基地已经打造成集生态休闲采摘、牡丹花卉观赏、度假垂钓餐饮、自然风光体验、特色民俗新居五位一体的特色园区。

宜川县丹州街道办主任科员贾李锋：“采取这个‘支部+企业+贫困户’的这么一种模式，将皖秦实业公司引进来，这样的话，不仅增加了咱老百姓的收入，也增加了村集体和企业的收入。”

如今，弓棚蔬菜已实现了村民全覆盖，到2017年底，王湾村已实现户均增收超过一万元，贫困户户均增收超过八千元，全村21户贫困户全部能够如期脱贫。

辛户村位于宜川县云岩镇南部塬区，全村2300亩耕地中，苹果种植面积就达到了2200亩，是远近闻名的苹果专业村。2016年，村上被省农业厅命名为“省级一村一品专业村”。

宜川县云岩镇辛户村脱贫户刘志平：“有8亩果园。”

记者：“现在收入情况怎么样？”

刘志平：“收入一年就是10万元。”

村民刘志平前几年因女儿患病不仅花光了积蓄，而且还欠下了十几万元的外债，成了辛户村的贫困户。针对他家的实际情况，2016年，村上给他家新增了6亩平整后的土地，这样，他家的果园面积增加到了14亩。

宜川县云岩镇辛户村党支部书记张延刚：“村上的闲置土地、废弃的旧庄基地，可利用的土地我们全部利用起来，发展苹果，就是给咱贫困户增加他们的土地面积，让他们按我们的要求，我们的标准去管理、去操作。”

为了解决全村13户象刘志平这样的贫困户，村上先后采取“党支部+产业”、“党支部+合作社”、“党支部+养老”等办法，通过产业带动，增加群众收入，实现自主脱贫。

张延刚：“合作社主要解决了果农的技术、物资供应，以及销售，技术统一管理，果品的质量基本一致。所以，我们卖苹果是一口价，贫困户优先。”

记者：“如果这14亩都挂果的话，效益是个啥样子？”

刘志平：“那就比现在高多了，收入大概一年能有十五六万元。”

通过“党支部+产业”、“党支部+合作社”的带动，辛户村78户321人实现了人均果园面积6.5亩，人均年收入4万元，全村13户贫困户目前已全部实现了脱贫。

昝家山是壶口镇有名的贫困村，全村304户927人中，建档立卡贫困户就有73户218人，在没有实施移民搬迁工程前，村民们守着壶口瀑布景区这个“金饭碗”，却常常要外出打工赚钱。

宜川县壶口镇昝家村脱贫户兰东海：“旅游开发，我们这有个壶口瀑布，旅游新村建到这，为群众老百姓有个来钱的资源，我们这都是统一规划。”

依托壶口景区资源，昝家山村党支部，按照“党支部+旅游”的发展理念，在各方支持下实施了全村整体移民搬迁，通过发展住宿、餐饮服务等，为群众找寻增收致富门路。

记者：“现在总共有几间客房？”

兰东海：“七间。”

记者：“游客住的情况怎么样？”

兰东海：“可以。”

记者：“光这一项收入你一年下来是多少钱？”

兰东海：“三万。”

按照“党支部+合作社+贫困户”的旅游扶贫模式，昝家村目前有30户群众开办了家庭旅馆，12户开设了集餐饮、住宿为一体的农家乐，另外还有30户群众将房屋租赁给能人大户，开展购物、娱乐等三产服务。

宜川县壶口镇昝家村第一书记吴昊泽：“在我们村支部带领下，成立了合作社，像村民还有贫困户，以土地、房屋、劳动力、入股。然后呢修建了停车场还有门面房，每年这项收入能达到86万元。然后，这个增收每人平均下来有3000元以上。”

为了吸引更多游客，昝家山村党支部还挖掘当地传统的斗鼓表演技艺，成立了壶口斗鼓传习所，吸纳贫困户参与表演，以增加他们的收入。

吴昊泽：“现在我们队员有一百人左右，其中有6户都是贫困户，除了给游客表演，我们会出去到山西、山东等地表演。然后，光这项收入，每年每个人纯收入达到5000元以上。”

目前，全村日接待游客量增加到400人左右，围绕旅游开发，到今年年底，昝家村的人均纯收入有望突破一万元，为全体村民共同迈入小康奠定了基础。

宜川县委书记左怀理：“各级党组织、党员干部，在脱贫攻坚中起着‘领头雁’、‘主力军’作用。为此。我们始终坚持抓班子、带队伍、强基础、促发展，为决胜脱贫攻坚，推动乡村振兴，奠定了坚实基础。”

群众要致富，关键看支部。目前，宜川县共有112个农村党支部3600名党员，加上1300名帮扶干部拧成一股绳，奋斗在脱贫攻坚第一线。他们以身作则，带领着广大群众通过苹果种植、蔬菜大棚、畜禽养殖、旅游开发等方式，为脱贫攻坚和乡村振兴提供着坚强支撑。

编辑： 辛超