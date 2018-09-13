汉中聚春巷摊贩占道经营 执法部门劝离70余个摊点

9月12日，17条网友留言有回复。

西部网讯 汉中市聚春巷摊贩占道经营、秦都区马庄村污水无处排放、经开区国金华府小区用临时电……9月12日，汉台区北关街道办事处、秦都区委区政府督查室、经开区网信办等13个相关党政部门回复了17条西部网网友留言。

汉中市聚春巷摊贩占道经营

劝离70余个移动摊点

2018年8月30日，网友“义务监督员”反映称，汉中市虎桥路聚春巷有4个进出小区的大门，门口摊贩占道经营，将电动车停放在路中间，影响小区车辆正常进出。希望相关部门能够关注治理。

汉台区北关街道办事处回复：从9月4日起至今，汉中市汉台区北关街道办事处组织城管、食药、创建、环卫、综治等部门30多名工作人员对聚春巷进行全面整治，对占道经营商户进行教育引导，对违规经营的摊点耐心实施劝离，对屡次劝说无效、不按规定经营的商户、摊贩进行处罚。截至目前，累计纠正商户占道经营行为90余起、劝离移动摊点70余个，暂扣燃煤炉具16个、落地牌匾35个，有效改善了聚春巷占道经营等现象。

秦都区马庄村污水无处排放

污水排放系统已修复

2018年8月30日，网友“马庄王老大”反映称，我是秦都区马庄镇马庄村村民，我村道路污水没有地方排出，夏天臭气熏天，晚上无人敢在路边乘凉。请有关部门能够关注处理。

秦都区委区政府督查室回复：经查，在今年7月份以前确实存在污水管道排水不利的情况。从七月份至今，马庄村两委会就安排的环境卫生大整治工作，通过埋管道、修排水渠等方式已对2组、5组、6组、10组、11组、12组、14组共7条街道的污水排放系统进行了彻底的修复，目前，上述各组已不存在污水排放问题。

经开区国金华府小区用临时电

建设单位正在积极办理

2018年8月16日，网友“wangdali”反映称，国金华府小区交房3年，至今没有接入国网电，一直使用临时电，开发商多次欺骗业主，2015年说2016年交接国家电网，2016年说2017年交接国家电网，2017年说今年！拖欠供电局配套费用不交，导致小区经常跳闸停电。请求主管部门尽快处理，让业主们早日用上国网电。

经开区网信办回复：经核查，现该小区住宅用户的用电为商用专变供给。针对反映的问题，建设局已向该项目建设单位下发整改通知书。同时，组织建设单位西安海荣房地产集团有限公司及供电部门召开协调会，督促项目建设单位尽快完成小区正式用电，目前建设单位正在积极办理中。

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9月12日有回复：商南县政府办等单位回复17条留言

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编辑： 辛超