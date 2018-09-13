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榆林市网信办发布公告 规范在榆开设地市频道（分站）网站

时间：2018-09-13 10:46:53  来源：西部网-陕西新闻网  

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榆林市网信办发布公告 规范在榆开设地市频道（分站）网站

今天（9月13日），榆林市网络信息办公室发布公告称，除已经陕西省互联网信息办公室同意开设地市频道的西部网、陕西网、陕西传媒网三家网站之外，其余在榆开设地市频道（分站）的网站，应在通知之日起7日内撤销频道（分站）或栏目，逾期不撤销的，将依法依规予以取缔。

西部网讯 今天（9月13日），榆林市网络信息办公室发布公告称，除已经陕西省互联网信息办公室同意开设地市频道的西部网、陕西网、陕西传媒网三家网站之外，其余在榆开设地市频道（分站）的网站，应在通知之日起7日内撤销频道（分站）或栏目，逾期不撤销的，将依法依规予以取缔。

榆林市网络信息办公室公告

根据全省舆论环境集中整治专项行动的安排部署，按照《互联网新闻信息服务管理规定》和国家互联网信息办公室《关于规范网站地方频道（分站）管理的通知》的相关要求，除已经陕西省互联网信息办公室同意开设地市频道的西部网、陕西网、陕西传媒网三家网站之外，其余在榆开设地市频道（分站）的网站，自本通知之日起7日内撤销频道（分站）或栏目，逾期不撤销的，将依法依规予以取缔。  

榆林市网络信息办公室

2018年9月13日

编辑： 张娟

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