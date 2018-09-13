西成、宝天、阳安等受宁强地震影响的铁路线路已恢复运行

西部网讯（记者 刘璞华）截至9月13日0时15分，经过现场作业人员的仔细检查，中国铁路西安局集团有限公司受宁强地震影响线路已全部开通，恢复运行。
9月12日19时06分，陕西省汉中市宁强县发生5.3级地震。地震发生后，中国铁路西安局集团有限公司组织工务、电务、供电、通信等相关部门对管内西成高铁、宝成铁路、宝天铁路、阳安铁路线路设备进行封锁检查。经过检查，未发现影响列车运行安全隐患，无人员伤亡。
12日22时47分，宝天铁路线路设备检查完毕开通线路；
12日23时02分，阳安铁路线路设备检查完毕开通线路；
12日23时57分，西成高铁线路设备检查完毕开通线路；
13日0时15分，宝成铁路线路设备检查完毕开通线路。
线路开通后，中国铁路西安局集团有限公司安排相关部门继续密切盯控线路情况，确保行车安全。
同时，为做好晚点列车旅客接驳运输工作，西安北站积极联系相关单位，通过增加出租车数量，加开夜间公交车等方式，做好旅客到站的接驳运输。西安、汉中、宁强、宝鸡、安康等火车站为做好震后晚点列车服务保障工作，加强客运组织，增设退票窗口，在做好旅客退改签服务的同时，增派客运工作人员在候车室内为旅客做好引导服务。
编辑： 韩睿
娱乐对于未来，苗苗并没有过多的规划与想法，她只希望脚踏实地地走好每一步，在将来能够创作出一个个更好的角色。09-13
娱乐据悉，电视剧《橙红年代》将于9月17日正式开播，每晚19:30东方卫视东方剧场，浙江卫视中国蓝剧场，腾讯视频、优酷、爱奇艺同步播出。09-13
娱乐吴磊北电军训表现优异进示范班，宋祖儿变“女神枪手”军装英气。09-13
娱乐主唱刘宇宁从小就有歌手梦，他说不管是老街的小舞台，还是音乐节目的大舞台，他的初09-12
娱乐与她同行游玩的还有王源，两个人与园中的卡通人物摆出多种造型俏皮合影，看起来非常开心。09-12
娱乐安室奈美惠9月15日即将在日本冲绳举办引退前夜祭活动，蔡依林确认出席同台。09-12
娱乐9月8日，获得金鹿奖最佳故事片奖的《红海行动》剧组代表、《我不是药神》剧组代表在颁奖仪式上。09-10
娱乐张钧甯第二次受Tom Ford官方邀请，观看品牌2019春夏大秀。张钧甯当晚微卷长发披肩，散发女性成熟魅力，身穿黑色连体套装。张钧甯无论是平日活动造型，还是私服搭09-10
娱乐这些年大道公司坚守舞台，举办喜剧培训班，陈佩斯说他并不仅仅为了所谓的“陈家班”，而是为了喜剧。09-10
娱乐朱丽叶·比诺什将带着对舞台的热爱以及对香颂歌手芭芭拉的缅怀与敬意，将这位传奇歌者的一生通过音乐、表演的形式呈现给观众。09-10
娱乐“韩红爱心·百人援陕”大型医疗援助公益行动则以最直接、最有效、最有力量的方式助力“精准扶贫”。09-10
娱乐9月7日本周五晚22:00，锁定由美拍冠名的湖南卫视青春合伙人经营体验节目《中餐厅》第二季第八期，精彩不容错过。09-10