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西成、宝天、阳安等受宁强地震影响的铁路线路已恢复运行

时间：2018-09-13 09:49:39  来源：西部网-陕西新闻网  

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西成、宝天、阳安等受宁强地震影响的铁路线路已恢复运行

截至9月13日0时15分，经过现场作业人员的仔细检查，中国铁路西安局集团有限公司受宁强地震影响线路已全部开通，恢复运行。

西部网讯（记者 刘璞华）截至9月13日0时15分，经过现场作业人员的仔细检查，中国铁路西安局集团有限公司受宁强地震影响线路已全部开通，恢复运行。

9月12日19时06分，陕西省汉中市宁强县发生5.3级地震。地震发生后，中国铁路西安局集团有限公司组织工务、电务、供电、通信等相关部门对管内西成高铁、宝成铁路、宝天铁路、阳安铁路线路设备进行封锁检查。经过检查，未发现影响列车运行安全隐患，无人员伤亡。

12日22时47分，宝天铁路线路设备检查完毕开通线路；

12日23时02分，阳安铁路线路设备检查完毕开通线路；

12日23时57分，西成高铁线路设备检查完毕开通线路；

13日0时15分，宝成铁路线路设备检查完毕开通线路。

线路开通后，中国铁路西安局集团有限公司安排相关部门继续密切盯控线路情况，确保行车安全。

同时，为做好晚点列车旅客接驳运输工作，西安北站积极联系相关单位，通过增加出租车数量，加开夜间公交车等方式，做好旅客到站的接驳运输。西安、汉中、宁强、宝鸡、安康等火车站为做好震后晚点列车服务保障工作，加强客运组织，增设退票窗口，在做好旅客退改签服务的同时，增派客运工作人员在候车室内为旅客做好引导服务。

编辑： 韩睿

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