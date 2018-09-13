陕历博“刷宝”手册《国宝手记》出版 首次发布多角度细节图
时间：2018-09-13 09:47:39
来源：西部网-陕西新闻网
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陕历博“刷宝”手册《国宝手记》出版 首次发布多角度细节图
近日，陕西历史博物馆《国宝手记》一出版便成热宠，成为文博爱好者眼中的“网红”书籍。该书所示文物是从陕西历史博物馆170多万件文物中精选而出的20件国家级文物，横跨周秦汉唐四大盛世，包含庄重威严的商周青铜器，精美华贵的汉唐金银器，举世无双的唐墓壁画，玲珑别致的美貌女俑……那些让人一见倾心、过目不忘的国宝都囊括其中。
陕历博“刷宝”手册《国宝手记》出版，首次发布多角度细节图。
西部网讯（记者 刘璞华）近日，陕西历史博物馆《国宝手记》一出版便成热宠，成为文博爱好者眼中的“网红”书籍。该书所示文物是从陕西历史博物馆170多万件文物中精选而出的20件国家级文物，横跨周秦汉唐四大盛世，包含庄重威严的商周青铜器，精美华贵的汉唐金银器，举世无双的唐墓壁画，玲珑别致的美貌女俑……那些让人一见倾心、过目不忘的国宝都囊括其中。
《国宝手记》一书由陕西历史博物馆、西安市丝绸之路文化旅游研究会联合主编，陕西旅游出版社出版。陕西历史博物馆馆长强跃亲题书名“国宝手记”四字。这本书的创作团队由文博界的50后专家与90后新秀组合而成，从内容申报到出版上市，全书内容经团队成员反复修改，不断完善，历时半年有余。最终与读者见面的版本，首次发布了多角度细节图和文中相关的文物图片，翔实讲述了每一件文物背后所蕴含的匠心。同时，还随书附赠一张了陕西历史博物馆1991年开馆首版门票的珍藏书签。
全书所展示的20件文物每件都独立成篇，1000字左右的叙述概括讲述了文物知识及其背后的故事，突出知识性、普及性、趣味性和生动性，是文博爱好者了解陕西历史博物馆、学习文物基础知识的普及性读物。同时辅以高清图片和漫画故事，使读者可以突破空间的局限，在书中徜徉陕历博。
编辑：
韩睿
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文化9月7日，该剧将作为开幕演出，亮相第五届丝绸之路国际艺术节，目前全团上下正在为开幕演出做最后的准备。09-06
文化如今的大西安，呈现出年轻活跃、活力四射的面貌。在本地人眼中，西安在变化，历史文化气息依旧，城市蓬勃发展。09-05
文化以“弘扬丝路精神、凝聚产业力量”为主题的第九届中国西部文化产业博览会，将于9月7日至10日在西安曲江国际会展中心举行。09-04
文化胡和平强调，站在新时代新起点，省戏曲研究院和全省文艺战线要坚持党的领导，传承红色基因、弘扬延安精神。09-04
文化唢呐，以其声音洪亮、曲调明快深受人们的喜爱。而在我国众多的唢呐演奏中，又以子长唢呐最令人震撼。09-03
文化今年是陕西当代著名作家柳青逝世40周年，由西安话剧院创排的话剧《柳青》正在紧张有序地开展最后的冲刺排练工作。08-31
文化《照金岁月》以陕甘边照金革命根据地为创作素材，反映了20世纪30年代初陕甘边照金革命根据地的革命斗争历史。08-30
三农对“十三五”全省易地扶贫搬迁涉及的所有安置房、基础设施和公共服务配套设施工程开展工程质量安全“回头看”专项行动。09-12
三农陕西省蔬菜产业技术创新战略联盟揭牌仪式暨蔬菜产业发展交流现场会在泾阳县举行。09-12
三农目前全县农村危房改造存量1483户，已开工1483户，竣工验收1123户，拨付资金1267.89万元，全面完成了今年任务。09-12
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三农当场向东咀村捐赠资金26.98万元，用于道路改造、核桃深加工厂房建设、奶山羊养殖等，帮助改善农村面貌，提升群众生产生活质量。09-12
三农留坝县马道镇二郎庙村贫困户李素英一家人，最近总是乐呵呵的。“田里的泥鳅又肥又长，9月出售后，我家能分不少钱。”09-12
三农按照“一村一品”“一村一特色”的发展思路，在全镇12个村（社区）建设了11个扶贫产业园，走出了一条产业扶贫的新路子。09-12
三农该县种植核桃超过72万亩，并建立了核桃生产加工、仓储物流、交易结算、信息交互、融资服务运营管理体系。09-12
三农该项目是一个集奶山羊规模化示范饲养、奶山羊科学繁育、优质育种等多个功能于一体的综合性、科研性项目，总投资6000万元。09-12
三农“面对生活的困难，吕苗苗从未丧失信心。她踏实本分、不等不靠，为其他贫困户树立了榜样。”李方炜说。09-12
三农论坛围绕农业供给侧结构性改革、农产品消费升级、“互联网+”品牌农业、农产品上行、农业企业风险管理等主题，剖析大数据应用前景。09-06
三农我省将充分利用“三年百市”活动，加大对延安小杂粮、榆林小杂粮、延安小米、横山大明绿豆、府谷黄米等小杂粮名优品牌的宣传力度。09-06
旅游如今的分界洲岛海域珊瑚礁生态系统较为完好，吸引了大量游客前来旅游观光，体验身处鱼群中的潜水乐趣。09-13
旅游贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县是苗、侗、水、瑶等少数民族聚居地，民族服饰文化多样性吸引海内外客商造访。09-13
旅游近期多条新航线开通，为广大旅客出行、旅游，航空货运提供更多选择、更多便利，快来看看有你期待的吗？09-13
旅游途家网发布《2018途家上半年民宿发展报告》，报告指出，成都成国内最热出行目的地榜首，出游目的以休闲度假、观光为主。09-13
旅游报告显示，西北地区旅游业在2017全年及2018年上半年，经历了显著增长。其中，青海旅游热度涨幅在西北地区领先。09-12
旅游鸡公岭飞拉达攀岩户外运动基地位于湖北省恩施土家族苗族自治州建始县花坪镇境内，吸引了众多爱好者前来体验。09-12
旅游今年以来，铁路总公司安全优质推进铁路建设，全国铁路1至8月完成投资4612亿元，新线开通960公里。09-12
旅游记者从广铁集团获悉，受台风影响，广东、海南等沿海地区部分高铁停运，车票自11日起停售。09-12
旅游今年十一期间预计又将迎来新一波出游高峰。近日，驴妈妈旅游网发布2018国庆出游趋势预测，数据显示，长线游成国庆出游亮点。09-12
旅游11日，故宫博物院藏清初“四王”绘画特展在故宫文华殿书画馆开幕。本次特展展出文物共计113件套。09-12
旅游一千四百多年历史的西安古城墙，碰上迪士尼经典人物—米奇。擦出极具文化魅力的绚丽花火09-11
旅游《故宫日历》是故宫最受公众青睐的文创产品之一。2019年《故宫日历》已上线销售，首印70余万册。09-11
美食在寒冷的冬季，有胃寒老毛病的朋友们就会容易犯病，吃些什么可以暖胃，避免胃寒出现呢？09-13
美食食材： 板栗400克，猪蹄2只、生姜片、葱段、盐、味精各适量。09-13
美食当蔬菜、水果在农田里被采收下来的那一刻，当肉品从家禽身上割下的那一刻，这些收割后的食材，营养就开始渐渐地流失。09-13
美食鸡蛋里最有意义的成分就是蛋白质，可是它如果久炸久煮就会变质，营养就会流失，所以想要充分保留鸡蛋的营养，很多专家推荐鸡蛋羹。09-13
美食别看今天阳光灿烂，但室内的温度仍然让人暖和不起来。等到中午，来一锅疙瘩汤，暖暖自己吧。09-13
美食你以为红薯只能蒸着吃，或者烤着吃，那你就太“少见识”了。红薯有好多种做法吗，光这七种家常做法就让你食欲大增。09-13
美食女性一旦出现肾虚则会出现全身倦怠、注意力不集中、记忆力减退、失眠、胸闷等等问题，给她们的生活和工作带来了。09-12
美食前列腺介绍前列腺炎是成年男性的常见病之一。接下来为大家介绍6种老人多吃可长寿的食物以及老人的饮食注意事项。09-12
美食豆腐含嘌呤较多，嘌呤代谢失常的痛风病人和血尿酸浓度增高的患者，多吃豆腐易导致痛风发作。4、引起消化不良。09-12
美食不要再为昨天晚上的那包薯片，或者中午的那瓶可乐捶胸顿足，吃了5类常见高加工食品后“解毒”有妙招。09-12
美食闷热的天气外带无风的低气压，想畅快一把的话，开香槟吧。人人都知道喝香槟这么回事，但不是人人喝香槟的方式都是正确的。09-12
美食对于女人来说，良好的睡眠比任何的补品、化妆品都更加美容养颜。好睡眠如此重要，怎可被睡前食物轻易毁掉?
09-12
健康正因为秋季不像冬春季节有明显的气候交替，人们往往会忽视关节的保养，而一些关节方面的疾病在这个时候开始发出自己的信号。09-13
健康世界卫生组织近日发布的一项最新研究估计，全球超过14亿成年人由于身体活动不足而面临疾病风险，尤其是高收入国家的成年人“最不活跃”。09-13
健康一转眼就到了9月，秋风起，皮肤会慢慢变得干燥。除了抹润肤油，植物泡澡，对缓解秋冬季节皮肤、头皮干燥，也有一定作用。09-13
健康生气会导致内分泌系统紊乱，进而影响免疫细胞功能的正常运转，降低抵抗力，最终引发疾病。具体地说，生气有8大危害。09-13
健康环境污染会引发哮喘，气候变化会致哮喘发病，儿童哮喘也可能是感染因素引起的，父母要做好预防儿童哮喘措施，提高孩子身体抗病能力，增加营养。09-12
健康较敏感皮肤容易出现泛红、发痒、干燥的情况，大都是角质层太薄，这时候可以坚持使用温水进行洗脸，长期的坚持下来，可以改善自己角质层薄的现象。09-12
健康运动减肥固然健康，但也讲究方式和时间，只有方式和时间都用对了，减肥的效果也会更加突出明显。运动量要根据身体素质来定，不可盲目。09-12
健康脂肪肝不是一种单一的病症，可以说是全身的综合病症，因此一旦发现脂肪肝，哪怕是轻度的，也要引起足够的重视，以免病情加重。09-12
健康大部分药物都需要通过肝脏代谢排出体外，肝脏不仅要对药物进行“废物处理”，还需要一系列酶作用才能将药物排出体外。深受药物“毒害”的是肝脏。09-11
健康所谓益生菌就是能活着到达小肠，并且抑制有害菌在肠内的繁殖，促进肠道运动，从而提高肠道机能，改善排便状况的有益菌。09-11
健康临床上有一类疾病也可导致明显的胸闷、气短症状，且容易被误诊为心衰或其他疾病，那就是心包积液。09-11
健康一个人能活多久，是否健康长寿？现代科学研究为我们提供了更可靠的判断依据。专家表示，预测一个人的健康程度和寿命长短，可以观察四个指标。09-11
教育首届西部清洁能源院士论坛由清华大学教授、原清华大学副校长、中国工程院倪维斗院士，清华大学付林教授、清华大学谢晓云副教授、西安交通大学戴义平教授分别作专题报告。09-12
教育看到学生们在农田里忙得不亦乐乎的样子，如果你以为这只是一次单纯的体验，那就错了。09-12
教育陈琳是我国著名外语教育专家，北京外国语大学教授。如今96岁高龄的他依然在英语教育领域孜孜耕耘、默默奉献。09-12
教育甄别和防范非法校园贷需要群策群力，监管部门要睁大眼睛，学校方面要提高警惕，大学生要改变消费观念。09-12
教育女儿妙妙变成“瘌痢头”的罪魁祸首，竟是自己2个月前买回的宠物兔，肠子都悔青了。09-12
教育本次活动是新长安丝路行十大系列活动中的第三大事件，并通过5个公益方阵进行宣传推广行动。09-11
教育2018年9月28日，紫气东来，敞怀相迎，诚邀社会各界友人暨广大校友拨冗莅临，同襄盛举，共谱华章。09-11
教育长到1岁9个月大，一直被肺炎困扰，总是咳嗽不断根，每个月跑医院，还瘦得跟豆芽似的。09-11
教育仅前天，就有浙江理工大、杭州电子科技大学、浙江农林大学、浙江音乐学院等多所高校同一天迎新，大学校园涌入大批00后萌新。09-11
教育他早已为自己规划好了后半生最重要的三件事，这三件事，也是阿里巴巴正在着手改变的三个领域：教育、环保和健康。09-11
教育汪明雷的父亲汪调仇，从小跟着汪绪常上私塾，饱读诗书，在新中国成立后接过父亲的教鞭，成了元疃镇一名公办教师。09-11
教育手机里，欠下上万元医药费贷款的催款电话一次又一次响起，这个名叫周潇洒的21岁姑娘，感觉这次真的“潇洒”不起来了。09-10
数码近期，一档综艺节目——《中餐厅》引发了民众的广泛热议。节目中赵薇表示，“好多外国朋友都让她帮忙代购，他们觉得中国产品不仅质量好，而且价格便宜，经济实惠。”09-06
数码vivo首款全面屏新机距离我们似乎越来越近，确认将于9月7日在印度推出的vivo V7+。08-28
数码而这次三星卷土重来，想用Galaxy Note 8重新夺回本该属于自己的市场。08-28
数码事实上，智能手机死在AR之手的论调基本上是错误的。在AR崛起的过程中，智能手机将会起到非常重要的作用。08-25
数码苏宁易购一年一度的“万人空巷抢厨卫”正式启动，同时，“U购908•苏宁全民疯抢节”同步启动！08-24
数码HTC VIVE™更新定价策略，加速高品质VR大众普及化进程。08-24
数码8月23日晚间消息今天，中国电信正式发布了截至2017年6月30日的中期报告。08-24
数码此款Note 8再次延续三星的发布战略，同时在产品特征上进一步强化全视曲面屏的效果。08-24
数码据CNBC报道，三星计划于美国当地时间23日（北京时间24日）上午在纽约举行记者招待会，发布其新的旗舰智能手机Galaxy Note 8。08-23
数码三星为美版的S9搭载了高通骁龙845处理器，并在北美地区签订合同大批量采用。08-23
数码这次 iOS 11 beta 7虽然说继续以优化为主，不过它同样也带来了不少的改变。08-22
数码据美国媒体报道，谷歌当日公布Android O系统的名称为Android Oreo（奥利奥）。08-22
房产水电改造是家装非常重要的一个环节，水电改造也是业主最容易被“宰”的一环。05-21
房产很多喜欢做料理的人都会很注重厨房的装修，现代年轻人喜欢在厨房设计一个吧台，这样不仅时尚美观，还给家居生活增添情调。05-21
房产在厨房设计中，有一个最基本概念是“三角形工作空间”。05-18
房产浴室装修好的话可以给我们的生活带来很多便利，但是如果浴室装修忽略了应该注意的地方，那就会给我们的生活增添很多原本能够避免的问题。05-17
房产装修房子是买房后一般都会进行的必要程序，但装修带来的麻烦也不少，最大的问题就是装修完如何去除甲醛，可以试试以下的方法。05-17
房产15日，商务部流通业发展司、中国建筑材料流通协会共同发布全国建材家居景气指数BHI。05-16
房产水电改造是家装非常重要的一个环节，对家装质量的影响非常大。05-14
房产现如今人们已经意识到户型设计的重要性，纷纷聘请设计师来对房子进行最优化的设计。那么装修户型设计要点有哪些呢?05-14
房产那么看楼盘的装修样板间时，使用以下这4招可以马上戳穿样板间的假面，快学起来吧。05-14
房产很多80后喜欢将厨房装成开放式，不仅因为其居住的房屋面积小，更多的是崇尚一种生活方式。05-12
汽车虽然英国8月份汽车销量鼓舞人心，但柴油车和英国退欧依旧对英国和欧洲的汽车行业造成压力。09-13
汽车该试验场地将模拟高速公路自动驾驶的一系列挑战性环境，包括路障、隧道和不同道路照明条件,以及州级出入口匝道。09-12
汽车目前，每台Q8都将搭载3.0升V6涡轮增压，搭配8速自动变速箱，动力达335马力，峰值扭矩可达369磅英尺。09-12
汽车奔驰董事长蔡澈(Dieter Zetsche)表示，到2025年，奔驰纯电动汽车将占据其产品系列的15%-25%，占领60%的市场份额。09-12
汽车随着雪佛兰沃兰多在本届成都车展首发亮相，国内年轻消费者将能近距离感受新时代家轿高颜值、多功能的产品魅力。09-07
汽车由于发动机线束存在起火风险，计划在日本、北美、欧洲和其他地区召回大约103万辆汽车，包括其C-HR紧凑型跨界车和普锐斯混动车。09-07
汽车对于自己的第一辆纯电动汽车，查尔斯选择了历来喜爱的鲁瓦河蓝，是定制车身颜色，因此将收取额外的费用。09-06
汽车停产蒙迪欧和其他车型是福特全球业务调整的一部分，福特或将裁掉24000名员工，其中大部分都在欧洲。09-06
汽车作为吉利全新家族序列“缤”系的首款产品，吉利缤瑞专为一、二线城市的泛85后青年群体打造，其主打年轻、运动、智能。09-06
汽车其中，三款纪念版车型都搭载了新增车道偏离修正辅助功能的EyeSight驾驶辅助系统，并专用棕色真皮内饰和09-05
汽车他认为，关于马斯克在推文中声称私有化特斯拉的“资金已落实”这个问题，如果马斯克确实犯错了，应该对此立即改正。09-05
汽车设计更为简洁外，雷克萨斯针对该车的空气动力学进行了提升，并修改悬架以提高驾驶平稳性，转向也进行了升级，驾驶感更佳。09-04