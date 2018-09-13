陕历博“刷宝”手册《国宝手记》出版，首次发布多角度细节图。

西部网讯（记者 刘璞华）近日，陕西历史博物馆《国宝手记》一出版便成热宠，成为文博爱好者眼中的“网红”书籍。该书所示文物是从陕西历史博物馆170多万件文物中精选而出的20件国家级文物，横跨周秦汉唐四大盛世，包含庄重威严的商周青铜器，精美华贵的汉唐金银器，举世无双的唐墓壁画，玲珑别致的美貌女俑……那些让人一见倾心、过目不忘的国宝都囊括其中。

《国宝手记》一书由陕西历史博物馆、西安市丝绸之路文化旅游研究会联合主编，陕西旅游出版社出版。陕西历史博物馆馆长强跃亲题书名“国宝手记”四字。这本书的创作团队由文博界的50后专家与90后新秀组合而成，从内容申报到出版上市，全书内容经团队成员反复修改，不断完善，历时半年有余。最终与读者见面的版本，首次发布了多角度细节图和文中相关的文物图片，翔实讲述了每一件文物背后所蕴含的匠心。同时，还随书附赠一张了陕西历史博物馆1991年开馆首版门票的珍藏书签。

全书所展示的20件文物每件都独立成篇，1000字左右的叙述概括讲述了文物知识及其背后的故事，突出知识性、普及性、趣味性和生动性，是文博爱好者了解陕西历史博物馆、学习文物基础知识的普及性读物。同时辅以高清图片和漫画故事，使读者可以突破空间的局限，在书中徜徉陕历博。

编辑： 韩睿