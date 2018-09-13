子洲黄芪综合开发利用项目开工，总投资2.8亿元。

西部网榆林讯（记者 李明）9月12日下午，子洲县举行中药材综合开发项目开工仪式，记者从现场获悉，该项目总投资2.8亿元，项目建成后，该县4000多户贫困户和16500多户非贫困户将直接或间接受益。

“我们采取“政府+农户+公司+银行”的模式引导农民标准化种植。一期将建设一条年产5000吨高品质黄芪药材生产线，一条年产黄芪多糖300吨、黄芪甲苷200吨的生产线，一条黄芪大健康食品生产线。项目达产后，将年新增工业产值近10亿元。” 榆林合力产业扶贫开发公司总经理、陕西天芪生物科技有限公司董事长李勇介绍说。

据了解，近年来子洲县立足实际，以山区农业现代化为引领，积极调整农业种植结构，大力发展中药材产业，从产业的上游、下游两端发力，推进一二三产融合发展。“我们将进一步保护子洲良好的自然生态，传承优良的中药材种植方法，把得天独厚的天然优势与现代科学紧密结合，不断加强与中国中药协会、中国保健协会和高等院校、知名企业合作，把子洲黄芪打造为中国黄芪第一品牌。”

编辑： 韩睿