陕西省安委办通报汉中尧柏水泥“9•3”生产安全事故 致4死1伤

西部网讯（记者 李卓然）日前，陕西省安委办对汉中尧柏水泥有限公司“9•3”较大生产安全事故进行通报。今年9月3日23时20分左右，汉中市洋县汉中尧柏水泥有限公司3名工作人员从碎石储存库卸料观察孔进入库内处理积料时，发生积料坍塌，随后将3人掩埋，另外2人在施救过程中因积料下陷被石料卷入掩埋。事故共造成4人死亡、1人受伤。
通报指出，事故充分暴露出企业安全生产主体责任落实不到位、安全教育培训流于形式、作业现场管理混乱、违规违章操作、应急措施不力、相关监管部门安全监管不到位等突出问题，教训非常沉痛。
通报强调，各设区市安全监管局和省非煤矿山重点企业要深刻吸取事故教训，牢固树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，严格落实安全生产责任制，制定更加严厉的举措，集中力量开展集中执法行动，把查大风险、治大隐患、防大事故放在首位，坚决遏制生产安全事故多发、频发的态势有效防范和坚决遏制类似事故发生。
通报要求，各设区市安全监管局要着力推进双重预防机制建设工作，进一步加强组织领导，细化双重预防机制建设中各实施阶段的工作重点，有效开展隐患排查治理。要强化安全教育培训工作，做到全员教育培训经常化、新进人员培训制度化、特种作业人员培训规范化、现场教育培训实用化。要严格外包工队安全管理，在摸清本级监管的非煤矿山外包工程基本底数的基础上，采取严格措施，督促企业扎实开展自查自改、督查整改工作。要严肃事故责任追究，按规定对造成死亡1人或重伤3人或直接经济损失100万元的生产安全责任事故，要依法追究相关责任人的刑事责任。要扎实开展集中执法行动，加大对不具备安全生产条件、主要负责人不依法履职、企业安全教育方面违法行为、企业作业现场安全管理不规范、事故隐患管理等方面违法行为的执法处罚力度。
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