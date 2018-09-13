舞剧《唐卡》绽放第五届丝路国际艺术节，高原纯情感动古城。

西部网讯（记者 刘望 摄影 吴平 雷鸣）第五届丝绸之路国际艺术节的重要剧目之一，青海省演艺集团报送的大型原创民族舞剧《唐卡》于9月12日晚在陕西大会堂礼堂上演。

唐卡是藏族文化中一种独具特色的绘画艺术形式，具有浓郁的雪域风格。唐卡在内容上多为藏族宗教、历史、文化艺术和科学技术等，凝聚着藏族人民的信仰和智慧，记载着藏族的文明、历史和发展，寄托着藏族人民的情感和对雪域家乡的无限热爱。

舞剧《唐卡》以唐卡为线索穿针引线，将唐卡艺人三生三世编织为有血有肉的动人故事。舞剧讲述了唐卡艺人以生命作画，虔诚并执着的传承弘扬唐卡绘画艺术的故事，颂扬了青藏高原这一方热土上世代百姓的纯真感情。

全剧以“前一世、又一世、这一世”讲述三生故事的独特结构，揭示出深邃的藏文化主题，以男女主人公对唐卡的情，对藏文化的爱为主线贯穿全剧，以鲜活生动的人物形象和创新的舞台语汇，传递出强烈浓郁的艺术感染力。

舞剧将流逝的时光、隽永的情感等这些抽象的事物，通过艺术的手法巧妙的、带有地域特色的具象化、形式化，把艺术的内在表达转化成视听语言，舞蹈、音乐、舞美等元素多位一体，相辅相成，营造出了或庄严华丽、或朴实深沉的心灵震撼之美。

2016年，大型原创民族舞剧《唐卡》正式开始策划创排。青海演艺集团公司的主创团队历时两年多，多次深入青海省黄南州热贡艺术之乡吾屯村进行实地采风,考察参观唐卡画院，邀请藏学专家和唐卡大师详细介绍藏族民俗风情及唐卡的发展历史、名家典故、绘画工艺和风格特点，多次召开专家座谈会，研究和探索传统文化独特的表现形式,力求使极富魅力的唐卡这一地方文化走出高原，走向世界，让宝贵的民间艺术文化在传播中得到传承和发扬。

2017年9月,该剧在青海大剧院正式首演，演出三天，场场爆满。2017年12月，作为青海省文化旅游节的压轴之作又进行了第二轮演出。2018年1月赴天津、北京巡演，所到之处，均受到各地观众的热烈欢迎和好评。2018年春节联欢晚会上，以民族舞剧《唐卡》中“酥油灯”舞为原型的舞蹈“丝路绽放”，美轮美奂，震撼人心，惊艳了春晚舞台。